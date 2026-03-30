Sobotna noč groze na Goriškem: serija petih sumljivih požarov, novogoriški policisti prosijo za pomoč

Novogoriški policisti občane prosijo za morebitne informacije o petih požarih na Goriškem, ki so se zgodili v soboto ponoči. Preiskava sicer še poteka, a policisti in kriminalisti po do sedaj zbranih podatkih sumijo, da so bili požari podtaknjeni, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Materialna škoda približno 20.000 evrov

O prvem požaru je Regijski center za obveščanje Nova Gorica policijo obvestil nekaj pred 1. uro zjutraj. Na Prvomajski ulici v Novi Gorici je zagorela lesena koliba poleg nadstreška stanovanjske hiše, kjer so imeli lastniki spravljena drva in cisterno z večjo količino kurilnega olja. Požar se je razširil tudi na nadstrešek stanovanjske hiše. Materialna škoda znaša približno 20.000 evrov. Požar so pogasili Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica in Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica.

V enem od sobotnih požarov je nastala velika materialna škoda.

Slabo uro kasneje, ob 1.28, so prejeli obvestilo o drugem požaru, kjer je v celoti pogorelo šest zabojnikov za komunalne odpadke. Materialna škoda znaša približno 2000 evrov. Le nekaj minut za tem je bila policija ob 1.32 obveščena o požaru na delovišču v Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici, kjer je zagorela in pogorela večja elektro omarica na gradbenem stroju - separatorju, ki je v lasti ene izmed slovenskih gospodarskih družb. Škoda je ocenjena med 50.000 in 100.000 evrov. Ob 1.48 so prejeli obvestilo o četrtem požaru v ulici Pod vinogradi v Solkanu, kjer je gorelo smrečje in drugo rastlinje ob vozišču ter na večjem vrtu. Škoda ni nastala.

O petem požaru so bili policisti obveščeni ob 1.55, ko je na Ledinah v Novi Gorici zagorela manjša hiška za izposojo knjig. Nastalo je za nekaj sto evrov materialne škode. Gasilci so pogasili požar ter preprečili njegovo širjenje na v bližini parkirano osebno vozilo.

Vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o požarih, pozivajo, da jih sporočijo policistom policijske postaje Nova Gorica, na telefon (05) 303 44 ali e naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si. Lahko pa jih sporočijo tudi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Omenjeni požari oz. požigi so predmet policijske preiskave, zato drugih podrobnosti policisti še ne morejo podati, so pojasnili. O vseh primerih požarov so obvestili pristojne pravosodne organe.