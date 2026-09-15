Skupina fantov v Rogozi hudo poškodovala dva moška, ste dogodek videli? Policija potrebuje pomoč

V nedeljo, 6. septembra 2026, okoli 3. ure zjutraj, je skupina fantov fizično napadla dva moška, ki sta peš zapuščala prireditev »Rogoška noč« pri Športnem društvu Rogoza. Napad se je zgodil v bližini spomenika NOB (Na gmajno 15, Rogoza). Oba oškodovanca sta zadobila hude telesne poškodbe.

»Zaradi razjasnitve dejstev in okoliščin kaznivega dejanja naprošamo morebitne očividce, da se zglasijo na Policijski postaji Rače (Nova ulica 1),« sporočajo s Policije, ali pokličejo na 02 607 38 00, številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.