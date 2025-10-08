Skupinsko »nakupovanje« za 200 evrov, v Novem mestu kradel celo otrok

V ponedeljek okoli 19.30 so v eni od trgovin v Novem mestu varnostniki ujeli nepridiprave, ki so hoteli mimo blagajne odnesti za okoli 200 evrov blaga. V »akciji« so sodelovali 33-letnik, 31-letnica, dva 15-letnika in otrok. Iz prodajnih polic so pobrali več artiklov, jih spravili v torbo in se brez plačila odpravili proti izhodu, a jih je varnostnik pravočasno zaustavil in zadržal do prihoda policije.

Policisti so ukradene izdelke zasegli in vrnili trgovini. Zoper štiri osebe bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo, pristojni center za socialno delo pa bodo obvestili o dejanju mladoletnikov.