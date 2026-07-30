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SPLETNA PREVARA

Slaba volja v Kranjski Gori: pretental ga je z aplikacijo, nato mu je z računa izginilo 1200 evrov

Po prvih ugotovitvah je storilec oškodovanca prepričal, naj si na mobilni telefon naloži aplikacijo, s čimer si je omogočil dostop do njegove naprave.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
N. Č.
 30. 7. 2026 | 08:39
 30. 7. 2026 | 08:39
0:49
A+A-

Kranjskogorski policisti so včeraj nekaj po 10.30 prejeli prijavo spletne goljufije, v kateri je fizična oseba ostala brez 1200 evrov. Po prvih ugotovitvah je storilec oškodovanca prepričal, naj si na mobilni telefon naloži aplikacijo, s čimer si je omogočil dostop do njegove naprave. Nato je z bančnega računa neupravičeno odtegnil denar. Policisti primer še preiskujejo, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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