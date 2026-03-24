Sladoledar pogojno v zapor, ker se je želel znebiti konkurenta v Krškem

KRŠKI SLADOLEDAR

Pomoč iskal pri županu in podžupanu, oba sta nedolžna.

Družino Kahrimani v Krškem poznajo predvsem po sladoledu. Že od leta 1985 se Krčani posladkajo pri Gzimu Kahrimaniju v njegovem lokalu Jagoda v starem delu mesta. Slaščičarja pa je leta 2021 zgrabila panika. Izvedel je, da bi rad sladoled v 500 metrov oddaljenem lokalu v lasti Občine Krško prodajal njegov bratranec Lirim Kahrimani. Zaskrbljen za usodo poslovanja in svoje družine se je obrnil na tedanjega podžupana Silva Krošlja. »Prosil sem ga za pomoč, vendar je bil zelo neodziven in sem imel občutek, da se me hoče znebiti. V svoji nemoči sem mu poslal SMS in mu obljubil 1000 in 2000 kepic ...