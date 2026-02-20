Bizarno sojenje! Sladoledarja v vojni, eden krškemu podžupanu ponujal 2000 kepic sladoleda

SOJENJE

Gzim Kahrimani naj bi se hotel znebiti konkurence.

Staro mestno jedro Krškega, ki zaradi trgovskih centrov, ki so v zadnjih desetletjih zrasli na obrobju mesta, vse bolj sameva, bi leta 2021 skoraj obogatil nov gostinski lokal. Tam bi se lahko posladkali celo s palačinkami in sladoledom, a kot danes pravi Lirim Kahrimani, bi v njem v glavnem ponujal čevapčiče in podobno. Lokal, velik skoraj 140 kvadratnih metrov, na naslovu Cesta krških žrtev 53, je, potem ko ga je najel od občine, že začel preurejati. »Veliko je bilo treba vložiti, saj ni bil opremljen za gostinski lokal. Čakali smo tudi na ustrezna dovoljenja za gradnjo zračnikov nad pečjo ...