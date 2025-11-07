Slaščičar Gzim zanika podkupovanje župana

KONKURENCA

Slaščičar Gzim Kahrimani naj bi se hotel nelegalno znebiti konkurence.

Niti do konca branja obtožnice na ljubljanskem okrožnem sodišču ni zdržal krški slaščičar Gzim Kahrimani in zatrdil, da očitki o podkupovanju nekdanjega krškega župana Mirana Stanka in nekdanjega krškega podžupana ter zdajšnjega občinskega svetnika Silva Krošlja s 1000 oziroma 2000 evri ne držijo. A je moral počakati, da mu predočijo, česa ga bremenijo. Odgovor sodnici Maji Povhe, ko ga je zatem povprašala o priznanju, tako ni bil presenečenje. »Ne priznam krivde,« je bil odločen. Miran Stanko je zanikal krivdo. FOTO: Dejan Javornik Kot smo poročali, Kahrimani le nekaj korakov od stavb ...