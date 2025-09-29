Šli so na pohod, nato pa se je 20-letnik izgubil, takoj šli v akcijo gorski reševalci

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so v soboto ob 19.52 prejeli obvestilo, da se je v bližini nekdanjega mejnega prehoda Učja pri naselju Žaga (občina Bovec) izgubil mlajši pohodnik.

Kot je bilo ugotovljeno, so se trije pohodniki odpravili na pot okoli 13.30. »Med potjo je eden izmed njih, 20-letni moški, nekoliko zaostal za prijateljema. Ko sta opazila, da ga ni več za njima, sta se vrnila proti izhodišču, vendar ga na poti nista srečala. Zaradi slabega mobilnega signala v tem območju tudi nista uspela vzpostaviti stika z njim. Pogrešanega so uspeli priklicati šele nekaj po 20. uri, lociran pa je bil ob 20.45 – približno kilometer od nekdanjega mejnega prehoda Učja, v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

V iskalno akcijo so bili po njihovih informacijah vključeni tudi gorski reševalci GRS Bovec, ki so 20-letnega pohodnika v nočnih urah nedelje našli nepoškodovanega in ga varno pospremili v dolino.