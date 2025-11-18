Šljivar streljal na Zaloški, zdaj bi pa še odškodnino

Elvis Šljivar trdi, da je bil neupravičeno priprt. Njegov bratranec Mervan že iztožil državo.
Elvis Šljivar zaradi neupravičenega pripora toži državo. FOTO: Matjaž Rušt/Dnevnik
Elvis Šljivar in njegov bratranec Mervan Šljivar sta znani imeni med kronisti. Prvi, ker se je v začetku leta 2019 na sodišču znašel zaradi streljanja na terasi lokala Mangas bar na Zaloški cesti v Ljubljani, bilo je 29. novembra 2018, drugi zaradi dogajanja na parkirišču pred Sombrerom na ljubljanskih Fužinah 23. januarja 2016, v Bosni in Hercegovini pa zaradi umora Nedžada Kličića, imenovanega Krajiški oziroma Cazinski Rambo 14. septembra 2014 v lokalu Gold v Ostrožcu pri Cazinu.
Na sojenjih sta jo doslej odnesla precej dobro. Elvis za streljanje v lokalu ni odgovarjal oziroma je bil aprila ...