Slovenca ustavili med prevozom migrantov, končal je v rokah policije

Pazinska policija na Hrvaškem je izvedla kriminalistično preiskavo zoper 38-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo, da je iz koristoljubja tihotapil tuje državljane. Moškega so 3. julija v večernih urah na območju Buzeta ustavili, ko je migrante prevažal na vnaprej dogovorjeno lokacijo, je sporočila Istrska policijska uprava.

Policisti, ki se ukvarjajo z odkrivanjem in preprečevanjem tihotapljenja migrantov, so na širšem območju Buzeta ustavili osebni avtomobil s hrvaškimi registrskimi tablicami. Vozil ga je 38-letni Slovenec, pri preverjanju pa so ugotovili, da prevaža tuje državljane, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško.

Kazenska ovadba

Po opravljeni kriminalistični preiskavi so potrdili sum, da je 38-letnik storil kaznivo dejanje nezakonitega omogočanja vstopa, gibanja in bivanja v Republiki Hrvaški, drugi državi članici Evropske unije ali državi podpisnici schengenskega sporazuma.

Zoper osumljenca so pristojnemu državnemu tožilstvu vložili kazensko ovadbo, medtem ko policija zoper tuje državljane postopa v skladu z zakonom o tujcih, poroča Index.hr.