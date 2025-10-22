Slovenci so se predstavljali za mladoletnice, pa posebej hudo poškodovali moškega, s katerim so navezali stik

Celjski kriminalisti so konec prejšnjega tedna, v okviru intenzivne kriminalistične preiskave, odvzeli prostost dvema mladoletnima in eni polnoletni osebi, so navedli na PU Celje.

Osumljeni so, da so v sostorilstvu še z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet, preko katerih so nato v imenu mladoletnic novačili mlajše in starejše moške, da bi se osebno srečali. Enega od njih so na dogovorjenem srečanju posebno hudo poškodovali, so še navedli na celjski policiji.

Več informacij bodo na PU Celje sicer o tem podali v četrtek.

Spomnimo pa ob tem na primer nekdanjega župana Dornave Mateja Zorka. Ta je v začetku leta bil v središču škandala, da nagovarjal mladoletnika k spolnosti. Kot je takrat navedel Zmago Jelinčič Plemeniti, naj bi se skupina fantov, sicer starejših mladoletnikov, sestala z moškim, čeprav naj bi se mu predstavili kot 14-letni fanti. Do srečanja je prišlo pod Bočem v okolici Poljčan, kjer naj bi fantje napadli moškega zaradi dogovarjanja za spolni odnos s 14-letnikom. Njegovi jezni prijatelji naj bi ga napadli iz zasede, mu odvzeli telefon in avto ter ga prisilili, da se je slekel ter ga takšnega pustili na kraju dogodka.

Odstop Zorka je bil posledica dogodkov po ovadbi Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. Šlo je za sum, da se je Zorko dogovarjal za spolni odnos z osebo, mlajšo od 15 let. Tožilstvo je ovadbo zoper dornavskega župan zavrglo zaradi pomanjkljive zakonodaje, a v sklepu navedla, da je Zorko storil zavržno dejanje, ko je k spolnemu odnosu nagovarjal osebo, za katero je verjel, da je stara 14 let.