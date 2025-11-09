  • Delo d.o.o.
GOLJUFIJA

Slovenec nakazal 70 tisočakov za avtomobil, nato pa šok

Zadevo preiskuje policija.
Simbolična fotografija. FOTO: Feist Marko
Simbolična fotografija. FOTO: Feist Marko
N. B.
 9. 11. 2025 | 13:56
 9. 11. 2025 | 14:02
1:29
A+A-

Jeseniški policisti so bili v petek zvečer obveščeni o spletni goljufiji. Po podatkih policije se je moški s prodajalcem preko ene izmed aplikacij spletnih ponudnikov vozil v tujini dogovoril za nakup avtomobila v vrednosti več kot 70.000 evrov ter mu kupnino tudi nakazal.

Ko je avtomobil želel prevzeti na dogovorjeni lokaciji v tujini, tam o tem niso vedeli ničesar. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

»Policisti ponovno svetujemo, da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujete nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS. Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa,« ob tem opozarjajo na PU Kranj.

»Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnihkoli podatkov drugim. Sporočilo preprosto izbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje!« so še dodali možje v modrem.

