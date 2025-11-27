Slovenec Peter M. (31) osumljen izginotja Stefanie (32): zadnje sporočilo prijateljici je bilo srhljivo

Mesto Gradec v Avstriji pretresa zločin, v katerega naj bi bil vpleten tudi mladi Slovenec. 32-letna Stefanie Pieper je sicer vplivnica, pevka in mojstrica ličenja, ki je na Instagramu zbrala več kot 44.000 sledilcev. Zadnjič naj bi jo opazili v nedeljo zgodaj zjutraj, okoli sedme ure, ko se je skupaj s prijateljico vračala z zabave. A popoldne, ko bi morala prispeti na že dogovorjeno snemanje, je ni bilo nikjer, prav tako ni bila več dosegljiva na telefon. Njeno izginotje so istega dne prijavili policiji na avstrijskem Štajerskem. V četrtek so namreč s slovenske policije sporočili, da so aretirali 31-letnega Slovenca, ki naj bi od nedelje večkrat prestopil državno mejo. Nekateri mediji navajajo, da gre za njenega nekdanjega partnerja, drugi, da sta se občasno še vedno videvala.

Zadnje sporočilo

The Daily Mail piše, da ker Stefanie ni bilo v ponedeljek zjutraj na dogovorjeno mesto, je do njenega stanovanja prišel zaskrbljeni kolega fotograf, s katerim bi morala delati. Tam ga je pričakal njen »občasni fant«, 31-letni Slovenec Peter M., za katerega mediji poročajo, da je neuspešen amaterski igralec pokra, ki občasno dela kot varnostnik. Spustil ga je v stanovanje, kjer pa naj bi fotograf videl na stenah krvave lise, ki so ga pretresle. Po srečanju je nemudoma poklical policijo, ki naj bi v bližnjem grmovju našla Stefanijin telefon.

Policija je med preiskovanjem njenega izginotja, potem ko so sosedje prijavili, da so v nedeljo iz njenega stanovanja slišali »glasne zvoke«, prebrala njena zadnja, srhljiva sporočila.

Stefani je sobotni večer preživela na predbožični zabavi v enem najbolj znanih klubov v Gradcu. Po poročanju avstrijskega medija Heute se je zabavala s prijatelji, medtem ko naj bi bil v istem klubu tudi njen bivši. A tam naj se ne bi videla.

Ko se je s taksijem pripeljala domov, je prijateljici poslala sporočilo: »Nek čudak je na stopnišču,« je ob sedmih zjutraj prek WhatsAppa zapisala prijateljici. Trdila je, da je pred svojim stanovanjem videla »temno postavo«. To naj bi bilo njeno zadnje sporočilo.

Stefanie je pogrešana od nedelje zjutraj, ko je bila nazadnje videna. FOTO: Oesterreichfindeteuch.at

Pes, zapuščeno stanovanje in avto v plamenih

Stefani naj bi se domov vrnila le zato, da bi peljala na sprehod svojega zlatega prinašalca. Kaj se je zgodilo potem, ostaja zavito v meglo kriminalistične preiskave. Policija jo še vedno vodi kot pogrešano osebo, a vse več dokazov kaže na hudo kaznivo dejanje.

V ponedeljek zvečer se je zgodil nov dramatičen preobrat: v bližini kazina v Šentilju so našli zažgan rdeči golf, ki naj bi pripadal njenemu bivšemu partnerju. Preiskovalci sumijo, da je bil avto namerno uničen v plamenih zaradi morebitnega poskusa uničenja sledi.

Nekdanji partner v priporu v Sloveniji

»V bližini avtomobila je bil izsleden lastnik vozila, slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Avstriji, za katerega je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje oziroma pogrešanje njegove nekdanje partnerice, 31-letne ženske, državljanke Avstrije,« je javnosti v četrtek sporočila Anita Kovačič z mariborske policijske uprave.

Kot poročajo avstrijski mediji, 31-letnik ni znal verodostojno pojasniti, zakaj je prišlo do požara vozila, v torek pa so mu odvzeli prostost. Zdaj ga čaka odločitev o izročitvi Avstriji, kjer ga želijo zaslišati v povezavi z izginotjem Stefani.

Medtem policija preiskuje še dva druga moška. Ni znano, ali sta tudi onadva v priporu, a naj bi šlo za brata in očima, ki naj bi bila povezana z izginotjem mlade ženske.

Medtem je sosed 32-letnice potrdil, da je osumljenega partnerja videl na stopnišču stanovanjske stavbe v Gradcu približno ob času izginotja, kar odpira možnost, da jo je tam čakal v zasedi. Preiskava se nadaljuje.

Kot pišemo danes, avstrijski časopis Kleine Zeitung ob tem poroča, da naj bi slovenska policija pri nas že preiskala hišo in vrt babice 31-letnega bivšega partnerja, kjer prekopavajo vrt, če se morda tam skriva truplo.