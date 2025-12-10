Slovenec ponorel, ko jo je zasačil z drugim, zdaj mora spakirati kovčke

Da tudi psihično nasilje vsekakor ni nedolžno in lahko vodi do hudih posledic, se je lahko na lastni koži prepričal moški, ki je nad svojo življenjsko partnerico toliko časa zganjal teror, da je ta posegla po pravnih sredstvih. Možakar, ki jo je tudi s pomočjo detektiva zasačil z drugim, je namreč na to novo dejstvo, pred katerega je bil postavljen, reagiral povsem neprimerno. Zaradi »dlje časa trajajočega psihičnega nasilja ter veliko stisko in strah predlagateljice« mu je sodišče za obdobje 12 mesecev prepovedalo vstopiti v stanovanjsko hišo, v kateri sta živela, oziroma se približati njej ali njenemu delovnemu mestu na manj kot 200 metrov oziroma navezovati stike z njo na kakršen koli način. Sodišče se strinja, da je njegovo ravnanje za žensko »nepredvidljivo in ogrožajoče,« še zlasti, ker je bil nasilen menda predvsem zaradi svojih težav s pijačo.

Enostranska različica

Možakar se je pritožil na višje sodišče in izpostavil, da je prvostopenjsko sodišče po njegovem v celoti sledilo trditvam ženske, ne da bi preverilo njihovo verodostojnost. Gre za težke obtožbe, ki bi morale biti preizkušene z vsaj zaslišanjem nasprotnega udeleženca, meni. »V postopku, kjer posameznika dejansko izselijo iz njegovega doma, bi moralo sodišče izvesti vsaj osnovni dokazni postopek, ne pa odločati le na podlagi enostranske verzije dogodkov,« piše v pritožbi. Priznal je, da je med njima prihajalo do konfliktov, saj je ugotovil, da se sestaja z drugim moškim. Angažiral je namreč detektiva, ki je to dokumentiral, kar ga je upravičeno močno razburilo. Prepirov ne zanika, obkladanje z neprimernimi besedami pa je bilo obojestransko in vzajemno in po tako ne opravičuje izreka ukrepov za obdobje dvanajst mesecev. Zanika pa, da bi partnerico kadarkoli udaril oziroma ji povzročil poškodbo.

A je višje sodišče ugotovilo, da je možakar sam v prvi vrsti storil napako, ko na predlog za določitev ukrepov po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, ki mu je bil vročen, sploh ni odgovoril v postavljenem roku. Prav tako je sodišče izpostavilo, da sodišče ni sledilo le besedam predlagateljice ukrepa, saj tudi zapisniki policistov, ki so imeli s tem primerom opravka, med drugim kažejo na takšno stopnjo psihičnega nasilja, da prepričajo sodišče. Možakar sodeč po ovadbah, ki jo je vložila ženska, ni skoparil z žaljivkami. »Večer, lajdra,« jo je denimo pozdravil, ko je prišla domov. Med drugim ji je govoril, »da je kurbeta, lajdra in da gnije, pa da naj se pošprica, ker smrdi, da je na drogi in da je taka prasica, da črvi lezejo po njej, pa še, da se mu gnusi …«

Sodišče je na podlagi izpiska iz zemljiške knjige ugotovilo, da je stanovanjska hiša, v kateri oba živita, v izključno njeni lasti. Možakar je višjemu sodišču pojasnil, da gre v resnici za skupno premoženje, ki je bilo pridobljeno v času trajanja njune zveze. Ob tem pa ni zapisal, zakaj tega ni mogel navesti že med postopkom pred sodiščem prve stopnje. Sodnikov ni prepričal niti z besedami, da sam v lasti nima druge nepremičnine, medtem ko ima ona še eno, kjer lahko živi in bi se tja, če bi bila situacija res tako kritična, že davno lahko umaknila. Po njegovem je celoten postopek namreč namenjen le šikaniranju ter pridobitvi kontrole nad celotno nepremičnino.

O tem, čigava je nepremičnina, bo po vsej verjetnosti na koncu jasno po kakšnem drugem postopku, je pa tudi po odločitvi višjih sodnikov, ki so potrdili sklep kolegov na prvi stopnji, jasno, da bo moral zaradi psihičnega nasilja za najmanj 12 mesecev spakirati kovčke in oditi.