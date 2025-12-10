  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASILJE

Slovenec ponorel, ko jo je zasačil z drugim, zdaj mora spakirati kovčke

Odreagiral je s psihičnim nasiljem.
Psihično nasilje naj bi izvajal predvsem zaradi svojih težav s pijačo. FOTO: Getty Images
Psihično nasilje naj bi izvajal predvsem zaradi svojih težav s pijačo. FOTO: Getty Images
Ju. P.
 10. 12. 2025 | 08:06
0:12
A+A-

Da tudi psihično nasilje vsekakor ni nedolžno in lahko vodi do hudih posledic, se je lahko na lastni koži prepričal moški, ki je nad svojo življenjsko partnerico toliko časa zganjal teror, da je ta posegla po pravnih sredstvih. Možakar, ki jo je tudi s pomočjo detektiva zasačil z drugim, je namreč na to novo dejstvo, pred katerega je bil postavljen, reagiral povsem neprimerno. Zaradi »dlje časa trajajočega psihičnega nasilja ter veliko stisko in strah predlagateljice« mu je sodišče za obdobje 12 mesecev prepovedalo vstopiti v stanovanjsko hišo, v kateri sta živela, oziroma se približati njej ali njenemu delovnemu mestu na manj kot 200 metrov oziroma navezovati stike z njo na kakršen koli način. Sodišče se strinja, da je njegovo ravnanje za žensko »nepredvidljivo in ogrožajoče,« še zlasti, ker je bil nasilen menda predvsem zaradi svojih težav s pijačo.

Enostranska različica

Možakar se je pritožil na višje sodišče in izpostavil, da je prvostopenjsko sodišče po njegovem v celoti sledilo trditvam ženske, ne da bi preverilo njihovo verodostojnost. Gre za težke obtožbe, ki bi morale biti preizkušene z vsaj zaslišanjem nasprotnega udeleženca, meni. »V postopku, kjer posameznika dejansko izselijo iz njegovega doma, bi moralo sodišče izvesti vsaj osnovni dokazni postopek, ne pa odločati le na podlagi enostranske verzije dogodkov,« piše v pritožbi. Priznal je, da je med njima prihajalo do konfliktov, saj je ugotovil, da se sestaja z drugim moškim. Angažiral je namreč detektiva, ki je to dokumentiral, kar ga je upravičeno močno razburilo. Prepirov ne zanika, obkladanje z neprimernimi besedami pa je bilo obojestransko in vzajemno in po tako ne opravičuje izreka ukrepov za obdobje dvanajst mesecev. Zanika pa, da bi partnerico kadarkoli udaril oziroma ji povzročil poškodbo.

»Večer, lajdra,« jo je pozdravil, ko je prišla domov.

A je višje sodišče ugotovilo, da je možakar sam v prvi vrsti storil napako, ko na predlog za določitev ukrepov po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, ki mu je bil vročen, sploh ni odgovoril v postavljenem roku. Prav tako je sodišče izpostavilo, da sodišče ni sledilo le besedam predlagateljice ukrepa, saj tudi zapisniki policistov, ki so imeli s tem primerom opravka, med drugim kažejo na takšno stopnjo psihičnega nasilja, da prepričajo sodišče. Možakar sodeč po ovadbah, ki jo je vložila ženska, ni skoparil z žaljivkami. »Večer, lajdra,« jo je denimo pozdravil, ko je prišla domov. Med drugim ji je govoril, »da je kurbeta, lajdra in da gnije, pa da naj se pošprica, ker smrdi, da je na drogi in da je taka prasica, da črvi lezejo po njej, pa še, da se mu gnusi …«

12 mesecev ne sme vstopiti v stanovanjsko hišo.

Sodišče je na podlagi izpiska iz zemljiške knjige ugotovilo, da je stanovanjska hiša, v kateri oba živita, v izključno njeni lasti. Možakar je višjemu sodišču pojasnil, da gre v resnici za skupno premoženje, ki je bilo pridobljeno v času trajanja njune zveze. Ob tem pa ni zapisal, zakaj tega ni mogel navesti že med postopkom pred sodiščem prve stopnje. Sodnikov ni prepričal niti z besedami, da sam v lasti nima druge nepremičnine, medtem ko ima ona še eno, kjer lahko živi in bi se tja, če bi bila situacija res tako kritična, že davno lahko umaknila. Po njegovem je celoten postopek namreč namenjen le šikaniranju ter pridobitvi kontrole nad celotno nepremičnino.

O tem, čigava je nepremičnina, bo po vsej verjetnosti na koncu jasno po kakšnem drugem postopku, je pa tudi po odločitvi višjih sodnikov, ki so potrdili sklep kolegov na prvi stopnji, jasno, da bo moral zaradi psihičnega nasilja za najmanj 12 mesecev spakirati kovčke in oditi.

 

Več iz teme

sodiščenasilje nad ženskamivaranje
ZADNJE NOVICE
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAKUP SMUČARSKE OPREME

Se splača nakup smučarske opreme iz druge roke? Kaj morate preveriti pred nakupom rabljenih smuči in pancarjev

Kljub tveganjem je nakup rabljene smučarske opreme lahko odlična in povsem zanesljiva rešitev, če se ga lotimo premišljeno.
Miroslav Cvjetičanin10. 12. 2025 | 11:00
10:41
Premium
Novice  |  Slovenija
LJUTOMER

Vsako zimo odstrel 40 kormoranov, društvo za opazovanje ptic na nogah

Ribiči dosegli odstranitev ptic, ki delajo škodo. Dovoljenje je izdano do 31. marca 2030.
Dušan Malovrh10. 12. 2025 | 10:41
10:21
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Slovenska televizija zavita v črnino: poslovil se je njihov dolgoletni sodelavec (FOTO)

Ganljive besede mu je namenil tudi ribniški župan Samo Pogorelc.
10. 12. 2025 | 10:21
10:15
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Tanja Krejić: Rekli so mi, naj ga dam v zavod in rodim otroka, ki bo zdrav

Mama fanta, ki ima motnje avtističnega spektra, je spregovorila o izzivih, s katerimi se je spoprijela zaradi njegove diagnoze.
Danaja Lorenčič10. 12. 2025 | 10:15
10:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSILSTVO

Grozljivka v parku: prosilca za azil zlorabila 15-letnico

Afganistanska najstnika, prosilca za azil, obsojena na dolgi zaporni kazni za posilstvo 15-letnice
10. 12. 2025 | 10:10
09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

So že vsi naši podatki pod kontrolo? Kdo vleče niti?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

So že vsi naši podatki pod kontrolo? Kdo vleče niti?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

»Digitalni dvojčki bodo pomagali napovedati, kdaj bo nastopil Alzheimer«

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako bliskovito hitro do denarja

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

So tudi pri vas prisotne tovrstne bolečine po treningu?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Ali lahko res vse izgubim?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki