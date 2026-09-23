Slovenec si bo žal zapomnil izlet v Pariz: to se mu je zgodilo sredi množice

Policiste Policijske postaje Ajdovščina so včeraj, 22. septembra 2026, obvestili o kaznivem dejanju, ki je bilo storjeno v tujini na škodo fizične osebe. Oškodovanec je bil pred nekaj dnevi na izletu v Franciji, kjer mu je neznani storilec v gneči ljudi med ogledom kulturne in zgodovinske znamenitosti v prestolnici te države iz nahrbtnika odtujil denarnico. V denarnici je imel oškodovanec poleg osebnih dokumentov in bančne kartice tudi gotovino. Z dejanjem mu je storilec povzročil za približno 200 evrov materialne škode. Policisti bodo z dosedanjimi ugotovitvami in zbranimi obvestili o kaznivem dejanju, storjenem v tujini, pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, sporočajo s PU Nova Gorica.

Previdno z osebnimi stvarmi na obljudenih turističnih krajih

»Ob obisku turističnih znamenitosti, verskih objektov, muzejev, trgov in drugih krajev, kjer se zadržuje večje število ljudi, tudi v tujini, bodite še posebej pozorni na svoje osebne stvari. Nahrbtnikov in torbic ne puščajte brez nadzora, denarnic, dokumentov in drugih vrednejših predmetov pa ne hranite v zunanjih oziroma lahko dostopnih žepih. V gneči imejte torbico ali nahrbtnik vedno pod nadzorom in po možnosti pred seboj. Večje količine gotovine ni priporočljivo nositi s seboj, pri plačevanju pa bodite pozorni na svojo bančno kartico in je ne izročajte drugim osebam. Če kljub previdnosti ugotovite, da ste bili okradeni, o tem čim prej obvestite Policijo, ob izgubi ali tatvini bančne kartice pa nemudoma obvestite tudi svojo banko in kartico blokirajte,« sporočajo s policije.