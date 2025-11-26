Slovenec spolno zlorabljal deklice in dečke, toliko zapora mu je izreklo sodišče

Mariborsko okrožno sodišče je moškega, obtoženega za štiri kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter tri kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva obsodilo na 30 let zapora, so danes sporočili z Vrhovnega državnega tožilstva. Kot so ob tem dodali, sodba za zdaj še ni pravnomočna.

Na vrhovnem tožilstvu so pojasnili, da so mariborski tožilci 30-letno zaporno kazen dosegli za obdolženca, ki naj bi od januarja 2022 do oktobra 2023 spolno občeval in storil druga spolna dejanja s štirimi osebami istega in drugega spola, ki še niso bile stare 15 let. Ob tem naj bi v istem obdobju dvema osebama, mlajšima od 15 let, prikazoval filme s pornografsko vsebino ter zase izdelal in posedoval gradivo z eksplicitno seksualno vsebino, ki je vključevala mladoletno osebo. Sodišče je obdolženemu izreklo enotno kazen 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor. Glede na težo kaznivega dejanja na vrhovnem tožilstvu pozdravljajo odločitev sodišča, ki je sledilo predlogu mariborskega tožilstva in izreklo najdaljšo možno zaporno kazen, so še sporočili.

Tega ni počel prvič

Časnik Večer je konec oktobra 2023 poročal o kazenski ovadbi proti moškemu iz Poljčan, ki so ga policisti sumili več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Po poročanju časnika so kriminalisti pri moškem opravili hišno preiskavo in naleteli na posnetke pomanjkljivo oblečenih otrok in tudi na spolne zlorabe. Glede na očitke iz ovadbe je moški mladoletnim osebam prikazoval pornografske vsebine, posnetke svojega početja pa tudi razpečeval. Moški naj bi bil v preteklosti že pravnomočno obsojen za ista kazniva dejanja na škodo sedmih mladoletnih oseb. Po podatkih Večera je bil leta 2012 na mariborskem sodišču obsojen na devet let zapora.