Slovenec vpleten v izginotje lepe vplivnice Stefanie (31)? Nekoč sta bila par (FOTO)

»Moja hči Stefanie Pieper je pogrešana od včeraj dopoldne. Visoka je 175 cm, vitka, ima svetlejše lase do ramen. Na levi podlahti ima tetovažo Csilla,« je v ponedeljek zjutraj prek Facebooka javnost o izginotju svoje hčere na avstrijskem Štajerskem obvestila obupana mama pogrešane 31-letne Stefanie Pieper, ki je za vsak koristen nasvet ponudila nagrado. In čeprav je Stefanie izginila v Gradcu, ni nemogoče, da bi njena sled vodila k nam.
Avstrijci naj bi z izginotjem povezovali še dve osebi, Stefaniejin telefon pa naj bi našli nedaleč od njenega bivališča.
Stefanie je vplivnica, pevka in specialistka za make up, ki ima več kot 44 tisoč sledilcev na Instagramu. Nazadnje so jo videli v nedeljo ob sedmih zjutraj, ko naj bi se s prijateljico vračala s predbožične zabave. Toda nekaj ur kasneje se ni pojavila na dogovorjenem snemalnem terminu v zgodnjem nedeljskem popoldnevu. Prav tako ni bila več dosegljiva – zato so v nedeljo prijavili njeno izginotje na avstrijskem Štajerskem. Kmalu so jo začeli iskati prek družbenih omrežij, pa tudi prek avstrijske južne meje.
Preiskava je namreč kmalu navrgla sum, da je z izginotjem povezan njen 31-letni nekdanji partner iz Slovenije, ki naj bi od nedelje večkrat prestopil državno mejo. Zaman so ga iskali v Avstriji, saj ni bil dosegljiv za pojasnila. Toliko bolj je bilo nenavadno, ko je v ponedeljek zvečer v bližini kazina v Šentilju zagorel osebni avtomobil, šlo naj bi za rdečega golfa. »V bližini avtomobila je bil izsleden lastnik vozila, slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Avstriji, za katerega je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje oziroma pogrešanje njegove nekdanje partnerice, 31-letne ženske, državljanke Avstrije,« je javnosti včeraj sporočila Anita Kovačič z mariborske policijske uprave.