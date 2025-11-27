Slovenec vpleten v izginotje lepe vplivnice Stefanie (31)? Nekoč sta bila par (FOTO)

»Moja hči Stefanie Pieper je pogrešana od včeraj dopoldne. Visoka je 175 cm, vitka, ima svetlejše lase do ramen. Na levi podlahti ima tetovažo Csilla,« je v ponedeljek zjutraj prek Facebooka javnost o izginotju svoje hčere na avstrijskem Štajerskem obvestila obupana mama pogrešane 31-letne Stefanie Pieper, ki je za vsak koristen nasvet ponudila nagrado. In čeprav je Stefanie izginila v Gradcu, ni nemogoče, da bi njena sled vodila k nam.

Avstrijci naj bi z izginotjem povezovali še dve osebi, Stefaniejin telefon pa naj bi našli nedaleč od njenega bivališča.

Stefanie je vplivnica, pevka in specialistka za make up, ki ima več kot 44 tisoč sledilcev na Instagramu. Nazadnje so jo videli v nedeljo ob sedmih zjutraj, ko naj bi se s prijateljico vračala s predbožične zabave. Toda nekaj ur kasneje se ni pojavila na dogovorjenem snemalnem terminu v zgodnjem nedeljskem popoldnevu. Prav tako ni bila več dosegljiva – zato so v nedeljo prijavili njeno izginotje na avstrijskem Štajerskem. Kmalu so jo začeli iskati prek družbenih omrežij, pa tudi prek avstrijske južne meje.

Zagorel avto

Preiskava je namreč kmalu navrgla sum, da je z izginotjem povezan njen 31-letni nekdanji partner iz Slovenije, ki naj bi od nedelje večkrat prestopil državno mejo. Zaman so ga iskali v Avstriji, saj ni bil dosegljiv za pojasnila. Toliko bolj je bilo nenavadno, ko je v ponedeljek zvečer v bližini kazina v Šentilju zagorel osebni avtomobil, šlo naj bi za rdečega golfa. »V bližini avtomobila je bil izsleden lastnik vozila, slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Avstriji, za katerega je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje oziroma pogrešanje njegove nekdanje partnerice, 31-letne ženske, državljanke Avstrije,« je javnosti včeraj sporočila Anita Kovačič z mariborske policijske uprave.

Stefanie je pogrešana od nedelje zjutraj. FOTO: Oesterreichfindeteuch.at

Kot poročajo avstrijski mediji, 31-letnik ni znal verodostojno pojasniti, zakaj je prišlo do požara vozila, v torek pa so mu odvzeli prostost. »Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo Republike Avstrije je bil priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki bo odločal o njegovi izročitvi v Avstrijo,« je še pojasnila Kovačičeva. Avstrijski in slovenski preiskovalci pa se trudijo najti pogrešano Stefanie na obeh straneh meje. Avstrijski časopis Kleine Zeitung ob tem poroča, da naj bi slovenska policija pri nas že preiskala hišo in vrt babice 31-letnega bivšega partnerja. Avstrijci naj bi z izginotjem povezovali še dve osebi, po navedbah medijev pa naj bi Stefaniejin telefon našli nedaleč od njenega bivališča – in marsikdo izmed njenih bližnjih se boji najhujšega.