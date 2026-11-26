Murskosoboško policijsko upravo je občan iz Prosenjakovcev pred dnevi obvestil, da so mu neznanci z belim kombijem odtujili cepilnik drv, vreden približno 2500 evrov. Z vozilom so se odpeljali proti Madžarski.

»Policisti PU Murska Sobota smo o dogodku nemudoma obvestili madžarske varnostne organe. Oškodovanec, ki se je z vozilom odpeljal za storilci na Madžarsko, je o dogodku prav tako obvestil tamkajšnje varnostne organe. Madžarski varnostni organi so kombi ustavili in prijeli osumljence. Pri njih so zasegli odtujeni cepilnik drv in ga na kraju samem vrnili oškodovancu,« opisujejo na policiji.

3 osumljene Madžare so prijeli v njihovi domovini.

Murskosoboške policiste so madžarski varnostni organi obvestili, da so bile v kombiju tri osebe, vsi državljani Madžarske. »Za zdaj navedenih oseb ne povezujemo z drugimi kaznivimi dejanji, izvršenimi na območju PU Murska Sobota,« so dodali.

Po zbranih obvestilih in prejemu dokumentacije madžarskih kolegov pa bodo zoper osumljence na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine.

Na policiji občanom svetujejo, da v primeru, ko zalotijo storilce pri izvrševanju kaznivih dejanj, o tem nemudoma obvestijo policijo na telefonsko številko 113. Policiji naj posredujejo čim več podatkov o storilcih, vozilih in odtujenih predmetih.

Policija opozarja na previdnost, če se kdo odloči, da bo spremljal gibanje storilcev. Simbolična fotografija. FOTO: Igor Zaplatil

»Opozarjamo, naj se občani ne spuščajo v konflikte s storilci. Če se odločijo, da bodo spremljali njihovo gibanje, naj to počnejo tako, da ne ogrožajo svoje varnosti. Ohranjajo naj zadostno varnostno razdaljo in naj storilcev ne zasledujejo na odročna ali skrita mesta, kot so skladišča, gozdovi in zapuščeni objekti,« so še sklenili.