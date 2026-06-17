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PREPOVEDANE DROGE

Slovenija četrta po količini sledi kokaina: v teh mestih so zaznali največji porast (FOTO)

Količine presnovkov kokaina v evropskih odpadnih vodah so se v enem letu povečale za 22 odstotkov, izrazit porast pa so zaznali tudi pri nas.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Tabela. FOTO: European Union Drugs Agency

Tabela. FOTO: European Union Drugs Agency

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Tabela. FOTO: European Union Drugs Agency
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 17. 6. 2026 | 12:34
 17. 6. 2026 | 13:18
3:32
A+A-

Kokain ostaja druga najpogosteje uporabljena prepovedana droga v Evropi, najnovejši podatki Evropske agencije za droge (EUDA) pa kažejo, da njegova prisotnost v številnih evropskih mestih še naprej narašča. Med območji, kjer so raziskovalci zaznali izrazitejšo rast sledi kokaina v odpadnih vodah, je tudi Slovenija.

Evropska raziskava temelji na analizi odpadnih voda, s katero znanstveniki spremljajo prisotnost presnovka kokaina benzoylecgonina. Gre za metodo, ki omogoča vpogled v trende uporabe drog na ravni posameznih mest in regij. Letos so analizirali vzorce iz 115 mest v 25 državah, zajetih pa je bilo približno 72 milijonov prebivalcev. Po podatkih EUDA so se med letoma 2024 in 2025 količine presnovka kokaina v evropskih odpadnih vodah povečale za 22 odstotkov. Od 85 mest, za katera so bili na voljo primerljivi podatki za obe leti, jih je 57 odstotkov zabeležilo rast, 21 mest stabilno stanje, 16 pa upad.

Tabela. FOTO: European Union Drugs Agency
Tabela. FOTO: European Union Drugs Agency

Najvišje koncentracije ostankov kokaina so raziskovalci zaznali v zahodni in južni Evropi, predvsem v Belgiji, na Nizozemskem in v Španiji. Med posameznimi mesti izstopajo španska Lleida, Antwerpen v Belgiji, Granada, Amsterdam, Liège in Bruselj. Posebno pozornost pa vzbuja podatek, da se med območji z najhitrejšo rastjo pojavlja tudi Slovenija. Po analizi, ki jo povzema Euronews na podlagi podatkov EUDA, so med izrazitejšimi porasti izpostavili Velenje ter območje Domžal in Kamnika. Prav tam so v primerjavi s prejšnjimi meritvami zaznali eno večjih absolutnih povečanj količin kokainskih ostankov v odpadnih vodah.

Tihotapske poti se spreminjajo

Raziskovalci ob tem poudarjajo, da analiza odpadnih voda ne meri neposredno števila uporabnikov drog, temveč količino presnovkov, ki jih zaznajo v kanalizacijskem sistemu. Kljub temu gre za eno najzanesljivejših metod spremljanja dolgoročnih trendov uporabe prepovedanih drog v posameznih okoljih. EUDA ugotavlja, da kokain ostaja najbolj razširjen v zahodni Evropi, vendar se znaki rasti vse pogosteje pojavljajo tudi v državah srednje in vzhodne Evrope. Poročilo zato opozarja, da se trg kokaina še naprej širi, pri čemer se spreminjajo tudi tihotapske poti in metode distribucije.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Obseg trgovine s kokainom potrjujejo tudi podatki o zasegih. Španija je leta 2024 zasegla 124 ton kokaina, največ med vsemi evropskimi državami, Francija pa 53,5 tone, kar predstavlja največji zaseg v njeni zgodovini. Čeprav se je skupna količina zaseženega kokaina v Evropi nekoliko zmanjšala, se je število policijskih akcij povečalo na približno 97.000, kar po oceni EUDA kaže predvsem na spreminjanje tihotapskih poti in načinov delovanja kriminalnih združb. Najnovejši podatki tako kažejo, da kokain ostaja ena ključnih težav evropskega trga prepovedanih drog. Medtem ko najvišje vrednosti še naprej beležijo mesta v Belgiji, Španiji in na Nizozemskem, pa strokovnjaki opozarjajo, da rast, zaznana tudi v Sloveniji, kaže na širjenje tega pojava v vse več evropskih okoljih. 

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