6 IN POL LETA ZAPORA

Slovenka, ki je v avtu prevažala tri otroke in 22 kilogramov kokaina, je bivšemu poslala sporočilo: »Našli so!«

Krivdo je sprva priznala, nato pa jo preklicala in trdila, da je krenila iz Slovenije proti Novemu Sadu na obisk k teti ter da v sanjah ni vedela, kaj je v avtu.
Fotografija je simbolična. FOTO: Andrej Isakovic Afp - International News Agency
A. G.
 17. 4. 2026 | 12:29
Sodni senat Občinskega sodišča v Vinkovcih na Hrvaškem ni preveč prepričala žalostna zgodba 40-letne M. R., državljanke Slovenije in Slovaške, ko jim je pojasnjevala, zakaj se je lani 15. februarja v poznih popoldanskih urah pojavila s tremi otroki in psom na mejnem prehodu Bajakovo. Poleg otrok je namreč ta brezposelna ekonomska tehnica po poklicu v Range Roverju s slovenskimi registrskimi oznakami prevažala več kot 22 kilogramov kokaina čistosti nad 72 odstotkov ter dve pištoli Glock s petimi nabojniki in poškodovanimi serijskimi številkami

Ko so jo cariniki in policisti razkrinkali, je bivšemu partnerju na mobilni telefon poslala sporočilo: »Našli so, konec je«, on pa ji je nato odgovoril: »Samo tišina, nič ne veš«. Od takrat je za zapahi, teh dni pa je zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami ter izogibanja carinskemu nadzoru prejela nepravnomočno obsodilno kazen šest let in pol zapora, kar ji ni bilo všeč, piše Jutarnji list.

Sodišče ji je odvzelo tudi 590 evrov, ki jih je imela ob aretaciji, in bodo po pravnomočnosti sodbe prešli v državni proračun. Trajno so ji zasegli tudi terenca, ki ga je vozila, in ni bilo v njeni, en mobilni telefon, ki bo šel na uničenje, plačati pa bo morala še nekaj več kot 4000 evrov sodnih stroškov.

Zanikala in potem priznala

Krivdo je sprva priznala, nato pa jo preklicala in trdila, da je krenila iz Slovenije proti Novemu Sadu na obisk k teti ter da v sanjah ni vedela, kaj je v avtu. Dejala je, da je na meji mislila, da gre za rutinski pregled, nato pa so jo odpeljali v hangar, odprli avto in zadaj našli škatlo in pištolo.

Ko so ji cariniki povedali, kaj so našli v prtljažniku, jim je dejala: »V življenju nisem videla droge. In nikoli ne bi z otroki sedla v tak avto. To je vse, kar imam povedati, in ne bom odgovarjala na vprašanja,« je rekla v svojo obrambo«. Nato je v sodni dvorani spet deloma priznala krivdo, ko je dejala, da sicer ni vedela, kaj natančno vozi v avtu, a da se je pri nekaterih ljudeh, čigar imen ne more razkriti, zadolžila, ti pa so ji naprtili, da mora zaradi dolgov »nekaj malega «pripeljati v Srbijo, a ji niso povedali, kaj, piše Jutarnji list.

Kot je pojasnila, je bil edini napotek teh ljudi, da jo bodo poklicali in da mora vzeti otroke s sabo, ker jim bodo sicer nekaj naredili. Seznanjena naj ne bi bila niti s količino ter komu naj vse to preda.

»Ne vem, čigav je bil ta Rover, razen da me je čakal pred hišo, uporabljala pa sva ga bivši mož in jaz. Sprva nisem nič priznala, ker sem se bala za otroke, grozili so mi, « pojasnila je obtožena, na kar jo je tožilka vprašala, zakaj se danes ne boji več, kljub dejstvu, da so otroci v Sloveniji brez nje, in ali te grožnje še vedno obstajajo.

Vendar obtožena na to vprašanje ni odgovorila. Nato se je med drugim dotaknila tudi žalostnih družinskih težav, pri čemer je povedala, da si je oče vzel življenje, ko je imela 10 let, da brat trpi za rakom pljuč in mu pošilja denar za posebna zdravila in terapije, da ima njen otrok ADHD in avtizem, sama pa v zaporu propada. Dodala je še, da je slabokrvna in ima anemijo, da ji je odkritje droge povzročilo stres, ter da ji primanjkuje fizičnega stika z otroki, čeprav jih sliši.

Sodišče njenim besedam ni verjelo, ker je bivšemu možu še ko je bila na meji poslala sporočilo: »Našli so« in potem še »Konec je«, ta pa ji je po nekaj minutah že odgovoril:  »Samo tišina, nič ne veš«.

Lastnik Range Roverja, ki je je formalno vpisan kot lastnik, a z avtomobilom dejansko nima nobene zveze in ga ne vozi, je v resnici upokojenec in oče partnerja obtožene. »Od svoje 700 evrov pokojnine si tega avta ne bi mogel kupiti. Moj sin ga je kupil in prepisal name, ker je imel veliko kazenskih točk. Nekdo mi ga je pripeljal, da ga registriram. Mislim, da tudi moj sin ni imel denarja za tak avto. Ne vem, kam je šla M. R. tistega dne. Ona je iz Slovaške in nima sorodnikov v Sloveniji, Srbiji ali na Hrvaškem. O drogi ne vem nič, prav tako ne o orožju. V življenju nisem imel niti grama droge v rokah,« je povedal upokojenec, poroča Jutranji list in dodal: »Mene ne zanima, kaj se bo z vozilom zgodilo,«  je poudaril upokojenec in pojasnil, da potrebuje le registrske tablice in prometno dovoljenje, da jih lahko vrne po izteku registracije in bi se s tem izognil kazni.

sojenjekokainpolicijadrogetihotapljenjeotrociSlovenijaHrvaška
Story
Logo
