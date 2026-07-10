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DRAGO GA JE TOLAŽILA

Slovenka naplahtala Afganistanca, tujec je 21-letnici nakazal tisočaka za državljanstvo

Osumljenka je ustvarila celo lažni elektronski naslov.
Z nenavadnim primerom se ukvarjajo celovški kriminalisti. FOTO: Fotodokumentacija Dela
Z nenavadnim primerom se ukvarjajo celovški kriminalisti. FOTO: Fotodokumentacija Dela
Tomica Šuljić
 10. 7. 2026 | 06:15
2:33
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S precej nenavadnim primerom so se v ponedeljek dopoldne seznanili policisti na avstrijskem Koroškem. Tam je na eno od policijskih postaj prišel 25-letni Afganistanec in prijavil, da poskuša pridobiti avstrijsko potrdilo o državljanstvu. V postopku naj bi za domnevne nujne stroške obdelave njegove prošnje deželi Koroški nakazal že več kot tisoč evrov, potrdila pa do ponedeljka ni prejel. Drago ga je tolažila Policisti so se lotili dela takoj in najprej so preverili, kje so končala Afganistančeva denarna nakazila. Ta niso končala na bančnem računu kakšnega pristojnega organa Avstrije ali ...
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