Slovenska družina ob vrnitvi domov naletela na vlomilce, končalo se je dramatično

Minulo soboto, malo pred 19. uro je moški z območja Pesjega velenjske policiste obvestil, da so ob vrnitvi domov v hiši zalotili tri zamaskirane moške, ki so vlomili v hišo. Ko so storilci opazili, da so se stanovalci vrnili, so pobegnili, pri čemer je eden od storilcev s solzivcem poškropil lastnika hiše.

»Storilci so zbežali do vozila in se odpeljali. Z ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da so moški v hišo vlomil skozi vrata terase. Po prvih podatkih so ukradli gotovino,« so nam pojasnili na celjski policijski upravi.

Na avtocesti ujeli dva moška, ki sta ustrezala opisu

Celjski policisti so v nadaljevanju na avtocesti v bližini izvoza Celje center ustavili vozilo, v katerem sta bila dva moška, ki bi lahko ustrezala dvema od storilcev.

»V omenjenem primeru nadaljujemo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja roparska tatvina po 207. členu Kazenskega zakonika-1,« so še zaključili na celjski policijski upravi.

Ali so bili tudi v tem primeru storilci Romi, kot na družbenih omrežjih navaja Zmago Jelinčič Plemeniti, nam možje v modrem niso mogli potrditi, je pa znano, da moška, ki so ju ustavili celjski policisti, prihajata z območja Grosuplja. Kot še navaja prvak SNS, je bila incidentu priča celotna družina, vključno z otroki.