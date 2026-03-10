  • Delo d.o.o.
SLOVO

Slovenska medicina izgubila izjemnega strokovnjaka, umrl je znani imunolog Alojz Ihan

Bil je mnogo več kot le vrhunski znanstvenik.
FOTO: Jure Eržen/Delo
FOTO: Jure Eržen/Delo
STA, A. G.
 10. 3. 2026 | 21:21
 10. 3. 2026 | 21:29
4:12
Umrl je Alojz Ihan, zdravnik, imunolog, profesor in pisatelj, so sporočili na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Kot so zapisali, je slovenska medicina izgubila izjemnega strokovnjaka, javnost pa pronicljivega razlagalca znanosti in sveta. Star je bil 64 let. Ihan je bil redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo. Kot vodja oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja obrata za proizvodnjo celic CAR-T je pomembno zaznamoval razvoj sodobne imunologije in klinične mikrobiologije v Sloveniji. Njegovo strokovno delo je obsegalo diagnostiko prirojenih okvar imunskega sistema ter razvoj naprednih celičnih terapij za zdravljenje raka, so ob njegovi današnji smrti zapisali na zdravniški zbornici.

Širša javnost ga je spoznala v času epidemije covida-19, ko je na javnosti razumljiv način pojasnjeval, kako se virus širi in kako ga je možno omejiti. S tem pa je po mnenju zdravniške skupnosti postal »eden najpomembnejših glasov znanstvenega razuma« v slovenski javnosti. »S svojo mirno, argumentirano in razumljivo razlago je pomagal ljudem razumeti delovanje virusov, pomen cepljenja in širše družbene razsežnosti epidemije,« so ob tem zapisali na zbornici. Za svoje izjemno delo na področju komuniciranja znanosti je leta 2021 prejel naziv komunikator znanosti, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

Ihan je po diplomi na medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1987 svojo poklicno pot začel na Inštitutu za mikrobiologijo. Raziskovalno se je izpopolnjeval tudi v tujini, med drugim na Nacionalnem inštitutu za raziskave raka v Genovi ter na Armed Forces Radiobiology Research Institute v Bethesdi v ZDA. Doktorat medicinskih znanosti je pridobil leta 1993, leta 1997 pa postal specialist klinične mikrobiologije. Leta 2006 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja.

Širša javnost ga je spoznala v času epidemije covida-19, ko je na javnosti razumljiv način pojasnjeval, kako se virus širi in kako ga je možno omejiti. S tem pa je po mnenju zdravniške skupnosti postal »eden najpomembnejših glasov znanstvenega razuma« v slovenski javnosti.

Bil mnogo več kot le vrhunski znanstvenik

Kot pedagog je generacijam študentov medicine, farmacije, biotehnologije in kemije približeval zapleten svet imunskega sistema. »S svojo znanstveno radovednostjo, intelektualno širino in jasno mislijo je navdihoval mlade raziskovalce in zdravnike,« so navedli na zbornici. Njegova bibliografija obsega več kot 1500 enot, med njimi več kot 120 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah ter 18 univerzitetnih učbenikov. Pomemben del njegovega opusa predstavljajo tudi poljudnoznanstvene knjige, s katerimi je zapletene zakonitosti imunskega sistema približal širši javnosti. Skoraj 15 let je bil tudi glavni in odgovorni urednik strokovne revije Isis.

»Alojz Ihan pa je bil mnogo več kot le vrhunski znanstvenik. Bil je tudi pesnik, pisatelj in esejist, ki je s svojo literarno občutljivostjo raziskoval meje med znanostjo, človekom in družbo,« so zapisali. Njegovo literarno delo obsega pesniške zbirke, romane in eseje, za katere je prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada. »Prof. dr. Alojz Ihan je bil izjemno radoveden in pronicljiv mislec, ki je svet razumel z znanstveno natančnostjo in humanistično občutljivostjo. V javnih nastopih je vedno ohranjal spoštljiv ton, razumljivost in zavezanost resnici, zaradi česar je bil med ljudmi prepoznan kot zaupanja vreden sogovornik,« so ob njegovi smrti zapisali na zbornici. Dodali so, da bo v spominu ostal kot izjemen zdravnik, učitelj, urednik, pisatelj in mislec.

22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Pomagajmo dvoživkam

O zdravnikih.
Aljana Fridauer Primožič10. 3. 2026 | 22:45
22:43
Novice  |  Svet
HORMUŠKA OŽINA

Ameriški minister za energijo umaknil izjavo o spremljanju tankerja skozi Hormuško ožino

Televizija CNN je na podlagi neimenovanih obveščevalnih virov ameriške vlade poročala, da je Iran začel polagati mine v Hormuško ožino.
10. 3. 2026 | 22:43
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Osemnajstkrat nič

Oproščen, ker ni v nobenem primeru ukradel za več kot 500 evrov.
Tanja Jakše Gazvoda10. 3. 2026 | 22:25
22:01
Novice  |  Slovenija
KRI DAROVALA STOTIČ

Branko in Rozina sta nova viteza krvodajalstva (FOTO)

Rozina Topolovec je kri darovala stotič in je postala 6. vitezinja na severovzhodu države.
10. 3. 2026 | 22:01
21:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
SLOVO

Slovenska medicina izgubila izjemnega strokovnjaka, umrl je znani imunolog Alojz Ihan

Bil je mnogo več kot le vrhunski znanstvenik.
10. 3. 2026 | 21:21
21:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRETRESLJIVO SPOROČILO REŠEVALCEV

Gorski reševalci v šoku: »Na telefonih je pisalo intervencija … nismo vedeli, da je naš Mare«

Reševalci so izgubili prijatelja.
10. 3. 2026 | 21:13

Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Pozabite na razgled: danes na dopustu šteje še nekaj drugega

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
