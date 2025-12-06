Slovenska policija iskala 77-letnika, zdaj pa sporočila to zelo slabo novico

Pretekle dni je slovenska policija iskala pogrešanega 77-letnika iz Lovrenca na Pohorju. Danes so s Policijske uprave Maribor sporočili slabo novico. Kot so zapisali v sporočilu za medije, so ga policisti PP Ruše našli, a žal prepozno, saj je bil najden mrtev. Obenem so še sporočili, da smrt ni posledica kaznivega dejanja.

V teh dneh policija išče tudi 24-letnika, ki so ga nazadnje videli v noči iz prejšnjega petka na soboto, žal pa ga do danes še vedno niso našli. Vse, ki bi ga opazili, policisti prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.

