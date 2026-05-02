Slovenska policija preklicala iskanje 14-letnice, takšen je izid iskalne akcije

S Policijske uprave Kranj so včeraj sporočili, da so bili obveščeni o pogrešani 14-letnici iz Gorenje vasi, s katero so imeli domači nazadnje stik 28. aprila. K sreči se je iskalna akcija zaključila dobro.

Danes so z omenjene policijske uprave sporočili, da preklicujejo zaprosilo za objavo podatkov in fotografije pogrešane osebe. Kot so zapisali, je bila oseba najdena na območju Ljubljane in kar je najpomembneje - z njo je vse v redu.

Policijska uprava Kranj sicer v primerih, ko je neka oseba pogrešana, naproša vse, ki bi imeli uporabne informacije, da jih sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

