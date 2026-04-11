Slovenska policija preklicala iskanje 17-letnika, to sporoča

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da preklicujejo njihovo zaprosilo za objavo podatkov in fotografije pogrešanega 17-letnika iz občine Tržič. Kot so zapisali, je bil namreč najden v bližini doma. Z njim pa je k sreči vse v redu.
Preden je bil pogrešan, je bil 17- letnik nazadnje viden danes okoli 10. ure, ko je odšel peš od doma. Po informacijah omenjene policijske uprave je s seboj vzel tudi avtobusno vozovnico, tako da je obstajala možnost, da je šel na avtobus.
