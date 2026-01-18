Slovenska policija sporočila, da so našli Igorja, a žal prepozno

S Policijske uprave Ljubljana so pred nekaj dnevi sporočili, da je pogrešan 51-letni Igor iz Trbovelj. Iskalna akcija je zdaj prekinjena. Kot so danes zapisali v sporočilu, je bil pogrešani najden mrtev na območju Litije. Preden so ga našli mrtvega, je bil na zadnje viden na območju Trbovelj. Kot so še zapisali na omenjeni policijski upravi, po prvih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče. V ponedeljek zvečer je bilo že najdeno osebno vozilo, ki ga je uporabljal pogrešani. To informacijo je prvi delil sin pogrešanega. Policija je kasneje uradno potrdila, da je bilo vozilo res izsledeno v okviru preiskovalnih aktivnosti.

O tem, da je bil najden mrtev moški, so včeraj poročali tudi s Policijske uprave Maribor. Tudi v tistem primeru je šlo za pogrešanega moškega, ki so ga nato našli mrtvega. Našli so ga na območju Hrastnika. Na policijski upravi so včeraj še dodali, da je tudi v tem primeru po do tedaj zbranih informacijah tuja krivda izključena. S Policijske uprave Maribor pa so včeraj poročali tudi o enem primeru iskanja, ki pa se je končal dobro.