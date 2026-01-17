Slovenska policija sporočila, da so moškega našli mrtvega

S Policijske uprave Maribor so danes sporočili, da policisti PP Ptuj obravnavajo pogrešanje moškega iz Markovcev, ki je bil, preden so ga našli, nazadnje opažen 16. januarja okrog 19.30, ko se je odpeljal od doma z avtomobilom. Danes zvečer so sporočili, da so pogrešanega našli mrtvega na območju Hrastnika. Kot so še dodali, je v danem primeru po doslej zbranih informacijah tuja krivda izključena.

Z omenjene policijske uprave so včeraj javnost že prosili za informacije o pogrešani ženski. Danes so sporočili, kako se je njeno iskanje razpletlo. Žal je vsako leto v Sloveniji kar nekaj pogrešanih oseb in ti dve še zdaleč nista bili eni redkih. Na policiji pravijo, da je pogrešanih oseb nekaj sto letno. Nekatere k sreči najdejo žive, druge na žalost ne.