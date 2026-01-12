Slovenska policija žaluje, mnogo prezgodaj se je poslovila priljubljena policistka

Slovensko policijo je pretresla žalostna vest. Umrla je 44-letna Lidija Koren Hrastnik, policistka na Policijski postaji Dravograd (Policijska uprava Celje). Sodelavci so zapisali, da jih je izguba globoko prizadela, saj se poslavljajo od kolegice, ki je pustila močan pečat med ljudmi, s katerimi je delala.

Po objavi na uradni spletni strani Policije se bodo od nje poslovili v torek, 13. januarja 2026, ob 13. uri, na pokopališču Stari trg v Slovenj Gradcu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V Policiji so dodali, da jo bodo ohranili v trajnem spominu.