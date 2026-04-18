Slovenske ceste vzele še eno življenje, oseba je preminila na kraju nesreče

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so bili okoli 16. ure obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v Lokovici, na območju Policijske postaje Velenje. V njej se je smrtno ponesrečil 42-letni motorist. Kot so zapisali, je motorist, ki je vozil v smeri proti Velenju, med prehitevanjem osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad motornim kolesom ter trčil v kovinsko ograjo in nato padel na njivo ob cesti. Kljub takojšnjemu nudenju prve pomoči je umrl na kraju.

Počilo tudi v naselju Zagrad v občini Celje

Le nekaj minut pred to prometno nesrečo je počilo v naselju Zagrad v občini Celje. Kot je zapisala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je osebno vozilo trčilo v zid ter se prevrnilo na streho. »Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP Celje ter s tehničnim posegom vozilo postavili na kolesa,« so zapisali.

Popoldne se je zgodila še ena prometna nesreča s poškodbami. Po besedah Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob 12.25 na cesti Ajdovščina - Col (občina Ajdovščina) padel motorist, ki se je ob tem zaletel v prometni znak in se poškodoval.