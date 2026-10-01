Slovenski člani kavaškega klana za 108 let v zapor, plačati bodo morali tudi tri milijone evrov

SODBA

Najvišje zaporne kazni sta dobila brata Klemen in Blaž Kadivec.

Brata Kadivec, Klemen in Blaž, sta si z včerajšnjo obsodilno sodbo pridelala še skupno 27 let zapora. In to v kazenski zadevi zaradi trgovanja z drogo v okviru zloglasne kriminalne združbe na Balkanu Kavaški klan oziroma njene celice v Sloveniji. Oba, vsaj tako je zdaj prepričano še sodišče, sta bila v njenem samem vrhu. Zato sta med skupno 14 obtoženimi včeraj dobila tudi najvišje zaporne kazni. Klemen 15, Blaž 12 let zapora. Brez Darka Nevzatovića policija in tožilstvo ne bi dobila tako podrobnega vpogleda v delovanje klana. Po devet let zapora je petčlanski sodni senat pod vodstvom ...