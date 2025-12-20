Slovenski gasilci imeli nenavadno intervencijo: prevrnila se je traktorska prikolica, v njej pa bik (FOTO)

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ribnica so imeli v sredo nenavadno intervencijo v vasi Gorenje Laze, kjer se je prevrnila prikolica traktorja, v njej pa je bil bik. Kot so zapisali na Facebooku, je prikolica zaradi udrte brežine zdrsnila s parcele, nato pa se je prevrnila na bok. Traktor je k sreči ostal na robu. Če bi tudi njega potegnilo navzdol, bi bilo vse skupaj lahko še huje in nevarno tudi za osebo, ki ga je upravljala.

Iz PGD Ribnica so opisali, kako je intervencija potekala. Najprej so stabilizirali prikolico in traktor, za tem pa so se zaradi strmega terena odločili, da je za varnost najprimernejše, da bik ostane v prikolici. »S pomočjo vitla, jeklenic, verig in improviziranih sidrišč smo prikolico postopoma postavili nazaj na kolesa in jo centimeter za centimetrom povlekli na varno. Po štirih urah zahtevnega dela, v katerem je sodelovalo 10 gasilcev smo ob pomoči domačinov intervencijo tudi uspešno zaključili. Bik je bil nepoškodovan, kar je potrdila tudi dežurna veterinarka,« so zapisali v svoji objavi. Za konec so še dodali, da je za njimi zahtevna, a zelo poučna intervencija, na katero so lahko ponosni.

V objavo so dodali še nekaj fotografij. Na njih je videti, kako je bilo vse skupaj videti pred začetkom intervencije, med njo in po njej, ko je bila prikolica v pokončnem stanju in na varnem. Če vam njihovih slik spodaj ne pokaže, osvežite spletno stran. Želimo jim, da bodo imeli v prihodnje takšnih posredovanj čim manj. Če pa jih že bodo imeli, pa da se bodo zaključila enako kot to sredino.