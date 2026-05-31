Slovenski gorski reševalci niso mogli rešiti osebe, preminila je

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da so ob 16.03 na Sviščakih, ki se nahajajo v občini Ilirska Bistrica, gorski reševalci GRS Ljubljana nudili pomoč reševalcem NMP Ilirska Bistrica pri oživljanju neodzivne osebe. Oživljanje ni bilo uspešno, saj je oseba umrla. Kasneje so jo prenesli do vozila pogrebne službe.

Umrli še dve osebi

Omenjena uprava poroča še o dveh drugih primerih, v katerih sta umrli osebi. Kot so zapisali, so ob 14.11 v Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu ter reševalcem NMP in policistom omogočili vstop. Ugotovili so, da sta bili v stanovanju ena preminula in ena onemogla oseba. Slednjo so oskrbeli reševalci NMP.

Slabo uro kasneje, natančneje ob 15.04, pa so po informacijah uprave reševalci naleteli na še eno preminulo osebo. Kot so zapisali na upravi, so v naselju Žeje v občini Domžale gasilci CZR Domžale vstopili v stanovanjsko hišo, v kateri je bila neodzivna oseba, reševalci NMP Domžale pa so za tem ugotovili, da je oseba preminula.