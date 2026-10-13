Slovenski kriminalisti razbili mednarodno narko mrežo! Preprečili prodajo drog, vrednih več sto milijonov evrov

Slovenski kriminalisti so v tesnem sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in Europolom uspešno zaključili obsežno mednarodno preiskavo, v kateri so preprečili mednarodno tihotapljenje in distribucijo velikih količin prepovedanih drog. Vrednost zaseženih snovi bi na črnem trgu na drobno dosegla več sto milijonov evrov.

Kot sta na novinarski konferenci pojasnila vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije GPU Primož Ogrinc in vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik, so celjski preiskovalci več kot leto dni vodili obsežne aktivnosti zoper mednarodno kriminalno združbo. Prikrite preiskovalne ukrepe so uvedli junija 2025.

Zloraba zakonitih prevozniških podjetij

Preiskava je razkrila, da so člani združbe za tihotapljenje drog v mednarodnem cestnem prometu izkoriščali zakonito dejavnost treh prevoznih podjetij s sedežem v Sloveniji. S tovornimi vozili so poleg legalnega tovora prevažali večje pošiljke prepovedanih drog, predvsem iz Belgije in Nizozemske proti severu Evrope. Aktivnosti združbe so segale preko meja več držav, zato je preiskava zahtevala izjemno intenzivno operativno usklajevanje z varnostnimi organi Belgije, Nizozemske, Danske, Švedske in Finske ter Europolom.

Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik. FOTO: Pu Celje

Zasegli skoraj šest ton kokaina

V okviru preiskave so preiskovalci dokumentirali in preprečili več večjih pošiljk:

Švedska in Finska (oktober 2025): 53-letni slovenski državljan je na Švedsko pretihotapil 95 kilogramov hašiša, 47-letni državljan BiH pa na Finsko 40 kilogramov amfetamina.

Danska (november 2025): Danski organi so pri kontroli 53-letnega Slovenca v tovornjaku odkrili in zasegli 30 kilogramov kokaina. Osumljenec, ki je pred tem na Finsko dostavil še 20 kilogramov kokaina, je bil na Danskem že pravnomočno obsojen na 10 let zapora.

Finska (december 2025): V okolici Helsinkov so pri predaji iz tovornega vozila zasegli 20 kilogramov kokaina, ki ga je dostavil 37-letni državljan Srbije.

Švedska (februar 2026): V Malmöju so švedski organi ob sodelovanju s slovenskimi kriminalisti odvzeli prostost dvema državljanoma Srbije (starima 37 in 38 let), ki sta pretihotapila približno 1,3 milijona tablet pregabalina in tramadola v vrednosti okoli 3 milijone evrov. Obsojena sta bila na šestletno zaporno kazen.

Belgija (december 2025): Preiskovalci so ugotovili, da sta omenjena državljana Srbije v pristanišču Antwerpen nameravala prevzeti ladijski zabojnik s kar 5.700 kilogrami kokaina. Belgijski organi so s pravočasnim ukrepanjem prevzem preprečili in drogo zasegli. Ocenjena vrednost tega zasega znaša približno 285 milijonov evrov.

Kriminalistična preiskava v Sloveniji se je sklenila 10. junija 2026 z odvzemom prostosti 47-letnemu osumljencu z območja PU Celje. Med hišno preiskavo so mu zasegli elektronske naprave in približno 22.000 evrov gotovine, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Vzporedno poteka tudi finančna preiskava po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), usmerjena zoper 53-letnega osumljenca in njegove ožje družinske člane. Preiskovalci so zasegli ter zavarovali premično in nepremično premoženje v skupni ocenjeni vrednosti približno 400.000 evrov, med drugim več nepremičnin, tri osebna vozila ter ročne ure prestižne znamke Rolex.