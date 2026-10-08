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MEDNARODNA KRIMINALNA MREŽA

Slovenski kriminalisti razbili šest združb: v ozadju tudi umori, ugrabitve in bombe (FOTO)

Kriminalna mreža je padla po skoraj štirih letih.
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
A. G.
 8. 10. 2026 | 14:42
 8. 10. 2026 | 14:42
9:11
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Obsežno skoraj štiriletno kriminalistično preiskavo, ki je razkrila delovanje šestih mednarodnih hudodelskih združb, sta na današnji novinarski konferenci predstavila Stojan Belšak, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana in Mišo Radovančević, vodja oddelka za prepovedane droge v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. V zaključni akciji 6. oktobra so v Sloveniji opravili 41 hišnih preiskav, eno pa v Španiji. Prijetih je bilo 34 osumljencev v Sloveniji in eden v Španiji. Zoper 15 osumljencev je bilo odrejeno pridržanje in so jih s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Preiskava je razkrila kriminalno dejavnost, povezano s tihotapstvom in preprodajo prepovedanih drog, nedovoljeno proizvodnjo in prometom orožja ter eksploziva, pa tudi proizvodnjo in prometom škodljivih sredstev za zdravljenje. Preiskovalci so zaznali tudi kazniva dejanja poskusa umora, ugrabitve in izsiljevanja. Skupna teža vseh vrst drog, ki so jih kriminalisti povezali s preiskavo, znaša skoraj štiri tone. Največ je bilo konoplje, več kot tri tone, sledilo je več kot 700 kilogramov kokaina in več kot 100 kilogramov heroina. Poleg tega so dokazali še 30 kilogramov amfetamina, okoli 20 kilogramov metamfetamina, več kot 12 kilogramov MDMA, kilogram ketamina in hašiša, več kot 18.000 tablet ekstazija ter okoli 1000 enot psihoaktivnih gob.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Med februarjem 2023 in septembrom 2026 je bilo v okviru povezanih postopkov dejansko zaseženih približno 253 kilogramov kokaina, 604 kilogramov konoplje, 18,8 kilograma metamfetamina in 825 gramov MDMA. Zasegli so tudi približno 415 litrov anhidrida ocetne kisline, ki se uporablja kot predhodna sestavina pri proizvodnji prepovedanih drog, ter avtomatsko strelno orožje z dušilcem, strelivo in več pištol.

Drogo skrivali med zakonitim tovorom

Kriminalne združbe so delovale v več evropskih državah, njihovi člani pa so prebivali predvsem v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Španiji ter na Nizozemskem. Združbe so bile hierarhično organizirane, posamezniki pa so imeli natančno določene vloge – od organizatorjev in vodij do voznikov, kurirjev in drugih oseb, zadolženih za logistiko. Drogo so prevažali predvsem iz Španije, Nizozemske in Belgije proti drugim evropskim državam. Pri tem so izkoriščali legalne komercialne prevoze in prepovedane droge skrivali med zakonitim tovorom. Za transporte so uporabljali tovornjake, kombije in osebna vozila, voznike pa so pridobivali predvsem iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Bolgarije.

Za komunikacijo so uporabljali kriptirana komunikacijska sredstva, med drugim platformi SKY ECC in CryptCom. S tem so skušali prikriti svoje aktivnosti in otežiti delo preiskovalcev.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

V ozadju tudi streljanja in umori

Preiskovalci so pri delovanju kriminalne strukture zaznali visoko stopnjo nasilja. Člane združb povezujejo z več streljanji, umori, poskusi umorov in ugrabitvijo enega od članov kriminalne skupine. Pri posameznih napadih so bila uporabljena tudi eksplozivna sredstva, med njimi ročne bombe.

Tarče napadov so bili predvsem člani združbe ali njihovi družinski člani. Nasilje naj bi uporabljali ob izgubah droge, zasegih, neuspelih transportih in notranjih sporih. V okviru preiskave so ugotovili tudi poskus umora v Španiji.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Šest povezanih kazenskih ovadb

Na Okrožno sodišče v Ljubljani je bilo podanih šest različnih, med seboj povezanih kazenskih ovadb zoper šest posameznih združb. Prva je med januarjem 2020 in marcem 2023 izvajala mednarodne transporte drog in predhodnih sestavin iz Španije, Nizozemske in drugih držav prek Slovenije proti Hrvaški, Madžarski in Avstriji. Ugotovljenih je bilo najmanj 2.363,4 kilograma konoplje, 216,3 kilograma kokaina, 12 kilogramov MDMA, 5000 tablet ekstazija, 10 kilogramov amfetamina, 25 litrov olja za izdelavo speeda in 415,5 litra anhidrida ocetne kisline. Ocenjena vrednost presega 14,54 milijona evrov.

Druga združba je med septembrom 2023 in septembrom 2025 izvajala transporte in prodajo drog na relaciji Španija–Francija–Italija–Slovenija ter Avstrija. Dokazanih je bilo najmanj 200 kilogramov konoplje, 252 kilogramov kokaina, dva kilograma heroina in 769,4 grama metamfetamina. Vključeni sta bili tudi dve pištoli Glock z brušenima serijskima številkama. Skupna vrednost drog presega 7,95 milijona evrov. Tretja združba je med junijem 2024 in 6. oktobrom 2026 delovala na relaciji Španija–Francija–Italija–Slovenija–Avstrija/Hrvaška. Dokazanih je bilo najmanj 435,1 kilograma konoplje in 103,33 kilograma kokaina, skupna vrednost pa je presegla 4,57 milijona evrov.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Četrta združba je organizirala dobavo in distribucijo drog iz Nizozemske prek Nemčije in Avstrije v Slovenijo, Avstrijo in Švico. Ugotovljeni so bili kokain, amfetamin, metamfetamin, ekstazi, MDMA, konoplja, hašiš in psihoaktivne gobe. Ocenjena vrednost je najmanj 213.675 evrov. Peta združba je med julijem in septembrom 2025 organizirala nedovoljen transport 700.910 enot zdravil za erektilno disfunkcijo iz Indije prek Hamburga v Slovenijo. Zdravila so bila skrita v kontejnerju med keramičnimi ploščicami. Pošiljko so 3. septembra 2025 zasegli v Hamburgu, njena ocenjena vrednost pa znaša približno 1,4 milijona evrov.

Šesta združba je od decembra 2020 do oktobra 2024 delovala na območju Slovenije, Evropske unije in Balkana. Dokazanih je bilo najmanj 132 kilogramov konoplje, 154 kilogramov kokaina, 102 kilograma heroina, kilogram ketamina, 500 škatel testosterona, 20 litrov olja za izdelavo speeda, 11 kilogramov metamfetamin hidroklorida in dve pištoli Walther PPQ. Skupna vrednost presega devet milijonov evrov.

V zaključni akciji zasegli orožje, denar in drogo

FOTO: Policijska uprava Ljubljana
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

V Sloveniji je bilo v zaključni akciji opravljenih 41 hišnih preiskav, ena pa v Španiji. Zasegli so približno 88.000 evrov gotovine, 15 kilogramov amfetamina, 51 kilogramov konoplje, avtomatsko oziroma jurišno puško in sedem kosov drugega strelnega orožja. V Španiji so odkrili tudi prostor za gojenje konoplje s 145 rastlinami. Zasegli so še komunikacijska sredstva, policijsko značko, lisice in več vrednejših ročnih ur.

V Sloveniji je bilo prijetih 34 osumljencev, v Španiji eden. Zoper 15 osumljencev je bilo odrejeno pridržanje in so jih s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Ljubljani. Eden od glavnih osumljencev je bil nekaj dni pred zaključkom akcije prijet tudi na Hrvaškem, kjer so mu na podlagi slovenske mednarodne tiralice odredili ekstradikcijski pripor.

Policija sodelovala z 22 državami

Slovenska policija je pri preiskavi sodelovala z 22 državami Evropske unije in Zahodnega Balkana. Pomemben del sodelovanja je potekal v okviru skupne preiskovalne skupine JIT, na dan zaključne akcije pa je v Ljubljani deloval mednarodni koordinacijski center. Vanj sta bila napotena tudi strokovnjak Europola in preiskovalec iz Hrvaške. Iz koordinacijskega centra so v realnem času usklajevali aktivnosti policij v Sloveniji, Španiji, na Hrvaškem in v drugih državah ter zagotavljali neposredno izmenjavo operativnih informacij. Preiskavo so v Sloveniji vodili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, usmerjalo pa jo je Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

V okviru zaključne akcije je bilo doslej zaznanih več kot 60 kaznivih dejanj po 186. členu KZ-1, najmanj pet kaznivih dejanj po 307. členu KZ-1 in tri kazniva dejanja po 183. členu KZ-1. Podane so tudi ovadbe za poskus ugrabitve, poskus umora in izsiljevanje, je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi in policijski inšpektor Policijske uprave Ljubljana.

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