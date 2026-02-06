Menda ni begosumen: slovenski policisti so ga iskali 10 let, po nekaj dneh pa izpustili iz pripora

Tresla se je gora, rodila se je miš. S tem starim slovenskim rekom lahko opišemo dogajanje okoli 10-letnega iskanja slovenskega državljana Shqiprona Hoxhaja. Slovenska policija je prejšnji teden na veliki zvon obesila novico, da so ga 10. januarja letos končno le prijeli na Hrvaškem. »Primer potrjuje pomen vztrajnega in dolgoročnega sodelovanja pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter odkrivanju oseb na begu, ne glede na čas, ki je pretekel od storitve zločinov,« so se pohvalili na Generalni policijski upravi. Za Hoxhajem, ki je bil prejšnji četrtek, 29. januarja, že predan slovenskim oblastem, je tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo, razpisalo koprsko okrožno sodišče. A le nekaj dni po prihodu v domovino so ga izpustili na prostost.

2016. LETA je zbežal iz Slovenije.

Da mu je bil odpravljen pripor, je za Slovenske novice potrdila njegova odvetnica Viktorija Badovinac Švarc. Pojasnila nam je, da ga je sodišče iskalo zaradi zadeve iz leta 2016, ko naj bi pri izsiljevanju izolskega gostinca sodeloval s tremi sostorilci. Slednji, gre za Florima Hoxho, Valona Hoxhaja in Eltona Shkurtija, so, kot smo poročali sredi leta 2024, s koprske okrožne sodnije že drugič odkorakali z oprostilko v žepu. Shqipron je v tej konkretni zadevi obtožen poskusa izsiljevanja, sojenje zoper njega pa naj bi se začelo v kratkem. Odvetnica nam je pojasnila, da so na sodišču dokazali, da pri njenem klientu ni elementov begosumnosti, saj tu živi njegova družina. S Kosovom, kjer je zaradi vpletenosti v zadevi Kobra (preprodaja drog in v posli s prebežniki), zaradi katere je leta 2016 zbežal iz Slovenije, že prestal kazen, pa ga, tako odvetnica, ne veže nič več. Po prestani kazni se je, kot je še povedala Badovinac Švarčeva, le želel vrniti v Slovenijo in tu razčistiti odprto zadevo ter z družino končno zaživeti normalno.

Januarja letos je bil prijet na Hrvaškem, ko naj bi se vračal v Slovenijo. Po predaji slovenskim pravosodnim organom izpuščen iz pripora.