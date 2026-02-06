  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NI BEGOSUMEN

Menda ni begosumen: slovenski policisti so ga iskali 10 let, po nekaj dneh pa izpustili iz pripora

Shqipronu Hoxhaju bodo v Kopru sodili zaradi poskusa izsiljevanja gostinca.
Shqipron Hoxhaj je spet na prostosti. FOTO: Policija
Shqipron Hoxhaj je spet na prostosti. FOTO: Policija
Aleksander Brudar
 6. 2. 2026 | 06:31
 6. 2. 2026 | 07:12
2:24
A+A-

Tresla se je gora, rodila se je miš. S tem starim slovenskim rekom lahko opišemo dogajanje okoli 10-letnega iskanja slovenskega državljana Shqiprona Hoxhaja. Slovenska policija je prejšnji teden na veliki zvon obesila novico, da so ga 10. januarja letos končno le prijeli na Hrvaškem. »Primer potrjuje pomen vztrajnega in dolgoročnega sodelovanja pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter odkrivanju oseb na begu, ne glede na čas, ki je pretekel od storitve zločinov,« so se pohvalili na Generalni policijski upravi. Za Hoxhajem, ki je bil prejšnji četrtek, 29. januarja, že predan slovenskim oblastem, je tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo, razpisalo koprsko okrožno sodišče. A le nekaj dni po prihodu v domovino so ga izpustili na prostost.

2016. LETA je zbežal iz Slovenije.

Da mu je bil odpravljen pripor, je za Slovenske novice potrdila njegova odvetnica Viktorija Badovinac Švarc. Pojasnila nam je, da ga je sodišče iskalo zaradi zadeve iz leta 2016, ko naj bi pri izsiljevanju izolskega gostinca sodeloval s tremi sostorilci. Slednji, gre za Florima Hoxho, Valona Hoxhaja in Eltona Shkurtija, so, kot smo poročali sredi leta 2024, s koprske okrožne sodnije že drugič odkorakali z oprostilko v žepu. Shqipron je v tej konkretni zadevi obtožen poskusa izsiljevanja, sojenje zoper njega pa naj bi se začelo v kratkem. Odvetnica nam je pojasnila, da so na sodišču dokazali, da pri njenem klientu ni elementov begosumnosti, saj tu živi njegova družina. S Kosovom, kjer je zaradi vpletenosti v zadevi Kobra (preprodaja drog in v posli s prebežniki), zaradi katere je leta 2016 zbežal iz Slovenije, že prestal kazen, pa ga, tako odvetnica, ne veže nič več. Po prestani kazni se je, kot je še povedala Badovinac Švarčeva, le želel vrniti v Slovenijo in tu razčistiti odprto zadevo ter z družino končno zaživeti normalno. 

Januarja letos je bil prijet na Hrvaškem, ko naj bi se vračal v Slovenijo.

Po predaji slovenskim pravosodnim organom izpuščen iz pripora.

Policija je prejšnji teden objavila fotografijo prijetja Shqiprona. FOTO: Slovenska Policija/Facebook
Policija je prejšnji teden objavila fotografijo prijetja Shqiprona. FOTO: Slovenska Policija/Facebook

Več iz teme

Shqipron Hoxhajpolicijapriporsojenjeizsiljevanje
ZADNJE NOVICE
08:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VAJE DELAMO VSAK DAN

Če za medenično dno ne bomo skrbeli, nam bo povzročilo hude neprijetnosti

Z ustrezno skrbjo za mišice medeničnega dna lahko preprečimo ali vsaj ublažimo zaplete.
6. 2. 2026 | 08:41
08:41
Novice  |  Slovenija
VOZILO ŠE VEDNO ZADRŽANO

Nove podrobnosti v primeru Larinega Bentleyja: Oglasila se je policija

Policija in FURS pojasnjujeta, da preverjanje izvora vozila še poteka, podrobnosti pa bodo lahko razkrili šele po zaključku postopkov, ki potekajo tudi v sodelovanju s tujimi organi.
Kaja Grozina6. 2. 2026 | 08:41
08:36
Lifestyle  |  Polet
MRZEL ZRAK IN PLJUČA

Kdaj je vadba zunaj dobra in kdaj ne

Pri vadbi na prostem v hladnem vremenu lahko z nekaj preprostimi ukrepi bistveno zmanjšamo obremenitev dihal.
Janez Kušar6. 2. 2026 | 08:36
08:20
Šport  |  Športni trači
VESELJE ROJAKOV

Žigi Šešku torta, minister Han: »Ne vem, kaj je v Hrastniku, da imate take šampione«

Po izjemnem uspehu v Avstraliji so doma pripravili sprejem za tenisača Žiga Šeška. Hrastničani so mlademu šampionu namenili torto, županu pa zastavo.
6. 2. 2026 | 08:20
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZSTRELIL GA JE

Okoli 1.30 v Vodicah glasna eksplozija! Ste slišali, kaj je naredil bankomatu?

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.
6. 2. 2026 | 08:10
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
NOVO V KINEMATOGRAFIH

Umri, ljubezen moja: film o ljubezni, ki jo razžre osamljenost

Psihološko srhljivko je režirala Lynne Ramsay.
6. 2. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki