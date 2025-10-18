Slovenski pravnici prevare niso dokazali

Novomeška pravnica Irena Aš Gradecki je bila po ponovljenem sojenju na Okrožnem sodišču v Novi Gorici oproščena očitkov, da je poskušala z goljufijo priti do polovice hiše Jožefe Curk iz Solkana. Sodišče prav tako ni našlo dokazov, da je ponaredila oporoko Ivana Curka, ki naj bi na smrtni postelji svojo polovico hiše zapustil njej, in ne ženi Jožefi, s katero je v zakonu preživel 60 let. Zavrnilo je tudi očitke o ponarejanju listin.

Leta 2022 je bila nekdanja prijateljica zakoncev Curk spoznana za krivo ter obsojena na pogojno kazen 22 mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let in denarno kazen 4000 evrov, a je višje sodišče v Kopru sodbo razveljavilo.

Okrožni sodnik Aleš Batistič je Dolenjko tokrat oprostil obtožb, da naj bi poskušala starostnico z lažnim prikazovanjem dejstev in prikrivanjem okoliščin spraviti v zmoto. Po obtožnici naj bi med majem in junijem 2014 v Solkanu takrat 82-letno Jožefo Curk, izkoriščajoč njeno zaupanje, nepoznavanje in nerazumevanje sodnih postopkov ter njeno starost, z namenom, da bi si pridobila njen delež hiše brez plačila kupnine, dala v podpis več izvodov prodajne pogodbe o prodaji svojega dela stanovanjske hiše. Istega dne junija 2014, le nekaj dni po smrti moža, naj bi ji dala v podpis tudi potrdilo o prejemu 60.000 evrov gotovine. Jožefi da je lažno predstavila, da gre za listine v zvezi s sodnim postopkom s sosedi, zaradi česar naj bi jih ta v zmoti podpisala, ne da bi preverila njihovo vsebino.

Irena Aš Gradecki s sodišča z oprostilno sodbo FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Razlog za oprostilno sodbo je bil po besedah sodnika dvom sodišča o preslepitvenem namenu in ravnanju obtoženke, pa tudi o tem, ali je bila oškodovanka ob podpisu v zmoti glede vsebine pogodbe in potrdila o kupnini. Podvomilo je tudi glede trditev, da ji je obtoženka hkrati dala v podpis druge listine, ter v zvezi s tem, ali oškodovanka res ni prejela denarja.

Obtožbe, ki so se nanašale na preslepitev oškodovankinega moža, ki naj bi pravnici maja 2014 na smrtni postelji v šempetrski bolnišnici z oporoko zapustil svojo polovico hiše (namesto ženi), je državna tožilka Katjuša Kocina Klanjšček umaknila, sodnik pa jih je ob razglasitvi sodbe zavrnil. Tožilstvo ji je očitalo, da naj bi ponarejeno oporoko Ivana Curka uporabila kot pravo ter jo avgusta 2014 predložila novogoriškemu sodišču, čeprav naj bi vedela, da je Ivan zaradi zdravstvenega stanja ni mogel podpisati. Zavrnilna sodba je bila razglašena tudi v delu obtožbe, da naj bi ponaredila listino in jo uporabila kot pravo. Po navedbah tožilstva naj bi neugotovljenega dne na vlogi, ki jo je naslovila na novogoriško občino za izdajo potrdila, da za hišo v Solkanu ne bo uveljavljala predkupne pravice, ponaredila podpis Ivana Curka. Vlogo naj bi nato 29. maja istega leta predložila in s tem storila kaznivo dejanje ponarejanja listin.

Sodišču se je porodil dvom glede nepristnosti pokojnikove oporoke ob tem, ko so o njenem podpisu s strani pokojnika skladno izpovedale oporočne priče.

»Sodišču se je porodil dvom glede nepristnosti pokojnikove oporoke ob tem, ko so o njenem podpisu s strani pokojnika skladno izpovedale oporočne priče,« je pojasnil sodnik. Dodal je, da po njegovi presoji navedeni priči nista bili osebno zainteresirani za izid kazenskega ali drugih postopkov. Po ugotovitvah sodišča tudi ni bilo dokazano, da bi bil podpis Ivana Curka ponarejen, čeprav je bila v tistem času njegova sposobnost razumske presoje okrnjena. V postopku pridobitve potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice pri občini pa je sodelovala ali je bila s tem vsaj seznanjena. Oškodovanka da je v tistem času in potem poslovala z gotovino, pri čemer je po mnenju sodnika verjetno, da je razpolagala s kupnino za hišo.

Stroški kazenskega postopka, nagrado in izdatke zagovornika obtožene Mihe Mozerja iz odvetniške pisarne Mitja Jelinič Novak bremenijo proračun. Tožilka je za oprostilni del sodbe že napovedala pritožbo.