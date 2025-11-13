Slovenskim politikom pošiljal grozilna pisma, takšna kazen ga čaka

Nekdanji poveljnik celjske civilne zaščite in član SNS Teodor Goznikar je pred celjskim sodiščem priznal, da je nekaterim politikom pošiljal grozilna pisma. S tožilstvom se je pogodil za 4680 evrov denarne kazni, a ker je brez premoženja in zaposlitve, so mu kazen spremenili v 360 ur družbenokoristnega dela, je poročal Radio Slovenija.

Celjski tožilci so maja 2022 na sodišče vložili obtožni akt, v katerem so Goznikarju očitali več kaznivih dejanj grožnje, saj naj bi oktobra 2021 in januarja 2022 nekaterim politikom poslal pisma z grozilno vsebino, nekaterim je bil priložen tudi vojaški naboj.

Tožilstvo je obtoženemu očitalo šest kaznivih dejanj grožnje, ki se preganjajo na predlog oškodovanca, in 41 kaznivih dejanj grožnje, ki se nanašajo na najvišje predstavnike države, poslance, člane državnega sveta, člane vlade, sodnike ustavnega ali vrhovnega sodišča ter njihove bližnje in se preganjajo po uradni dolžnosti. Prav tako so mu očitali kaznivo dejanje krive ovadbe.

Grozilna pisma so prejeli nekateri vodilni člani stranke SDS, ki je bila tedaj v vladi, in njihovi koalicijski partnerji iz NSi ter Zmago Jelinčič Plemeniti, čigar stranka SNS je podpirala vlado.

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da je obtoženi Goznikar tudi sam podal predlog za pregon kot oškodovanec, saj naj bi se prepoznal na eni od fotografij, ki so bile priložene pisemskim pošiljkam z grozilno vsebino. Zato so zoper njega podali tudi ovadbo zaradi kaznivega dejanja krive ovadbe.

Pri pregonu je vztrajal le nekdanji predsednik stranke NSi in aktualni evropski poslanec Matej Tonin. FOTO: Jože Suhadolnik

Večina oškodovancev ni pokazala interesa za pregon. Pri pregonu je vztrajal le nekdanji predsednik stranke NSi in aktualni evropski poslanec Matej Tonin. »Zdi se mi prav, da se stvari razčistijo in da obtoženi pove, čemu je dejanje storil, oziroma če ga ni, kdo potem stoji za tem,« je Tonin dejal maja.