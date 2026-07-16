Mnogi pretreseni, umrl je mladi slovenski fotograf

Mnogo prezgodaj se je poslovil mladi fotograf Jaka Vozlič, ki je s svojo predanostjo, toplino in izjemnim občutkom za trenutek pustil neizbrisen pečat v uredništvih Ljubljanainfo in MI-PRESS. Oktobra bi dopolnil 21 let. Fotoaparat zanj ni bil le delovna oprema, ampak način, kako opazovati svet. V vsakdanjih prizorih je znal prepoznati posebne trenutke, čustva in zgodbe, ki jih je s svojim izostrenim očesom ujel v fotografije. Njegovo delo je odlikovala izjemna občutljivost za ljudi, dogajanje in življenje mesta.

Po končani II. gimnaziji Maribor je študijsko pot nadaljeval na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob študiju je z veliko predanostjo razvijal svojo največjo strast – fotografijo. V uredništvu Ljubljanainfo se ga bodo sodelavci spominjali kot srčnega, skromnega in vedno nasmejanega sodelavca, ki je z veliko odgovornostjo in veseljem opravljal svoje delo. Na terenu je bil zanesljiv, profesionalen in pripravljen narediti korak več, da bi ujel pravi trenutek.

Marca 2026 se je pridružil tudi ekipi medijske družbe MI-PRESS, kjer je v zelo kratkem času osvojil sodelavce s svojo predanostjo in iskreno ljubeznijo do fotografskega poklica. Ob njegovi smrti so zapisali: »Danes nas je pretresla žalostna novica. Poslovil se je fotograf MI-PRESS-a, Jaka Vozlič. Naši ekipi se je pridružil marca 2026 in v zelo kratkem času pustil močan pečat. Na vsakem dogodku je s svojo predanostjo, iskrenim veseljem do dela ter izjemnim občutkom za trenutek pokazal, koliko mu pomeni poklic fotografa. Njegova energija, toplina in predanost bodo za vedno ostale del naše ekipe. Jaka, neizmerno te bomo pogrešali. Hvala ti za vse zgodbe, trenutke in spomine, ki si jih pustil za seboj. Počivaj v miru. Njegovi družini, bližnjim in prijateljem izrekamo iskreno in globoko sožalje.«

Jaka je kljub svoji mladosti s svojim delom in odnosom do ljudi pustil močan pečat. Njegove fotografije bodo ostale dragocen zapis številnih dogodkov, še pomembnejši pa bodo spomini na prijaznega, srčnega in izjemno nadarjenega mladega človeka, ki je s svojim objektivom znal ujeti tisto, kar je drugim pogosto ostalo skrito. Svojcem, prijateljem in vsem, ki so ga poznali, izrekamo iskreno sožalje tudi na uredništvu Slovenskih novic.