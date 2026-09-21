Smrt mladega nogometaša pretresla tudi Luko Jezerška: »Kako naj človek sploh začne ali konča …«

Slovensko nogometno okolje je pretresla žalostna vest o prezgodnji smrti Klemna Ropreta, dolgoletnega člana NK Velesovo Cerklje. Iz kluba so sporočili, da jih je po težkem boju z boleznijo zapustil v 36. letu starosti. »Danes je žalosten dan. NK Velesovo Cerklje je zavit v črno, saj smo izgubili nenadomestljivega člana naše nogometne družine,« so zapisali. Klemen je bil s klubom povezan praktično vse svoje nogometno življenje. Sprva je igral v njegovem dresu, pozneje pa svoje znanje prenašal na mlajše generacije. Deloval je kot trener mlajših selekcij, ob tem pa ostal tudi nepogrešljiv član veteranske ekipe. Nogomet zanj tako ni bil le šport, ampak pomemben del vsakdana in skupnosti, ki ji je pripadal. V klubu so posebej izpostavili njegov nasmeh, predanost, dobro voljo in ljubezen do nogometa. Prav s temi lastnostmi je po njihovih besedah pustil neizbrisen pečat. »Ostal bo del naše družine in za vedno v naših spominih,« so se od njega poslovili v Velesovem.

Vsako tekmo bodo odigrali zanj

Izguba je klub močno prizadela, vendar so ob slovesu zapisali tudi obljubo, s katero želijo ohraniti spomin na svojega prijatelja in trenerja. Letošnjo sezono bodo namreč v celoti posvetili Klemnu. »Vsako tekmo bomo odigrali zanj,« so zapisali. Igrali bodo za njegove sanje, njegovo ljubezen do nogometa in za vse trenutke, ki jih je nesebično delil z njimi. Ob tem verjamejo, da bo težka izguba člane nogometne družine še bolj povezala. Klemnu so se zahvalili za vsak trening, vsako tekmo in vsak nasmeh. Spomnili so se tudi številnih skupnih trenutkov, ki jih zdaj spremlja toliko večja teža. Njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi, so izrekli globoko sožalje. »Klemen, hvala ti za vse,« so mu namenili še zadnje besede. Svoj zapis so sklenili z obljubo, da bo za vedno ostal del njihove ekipe.

Luka Jezeršek: »Danes ga ni več med nami«

Ob žalostni novici se je oglasil tudi Luka Jezeršek, ki ga je Ropretova smrt močno pretresla. »Kako naj človek sploh začne ali konča …« je začel svoj ganljivi zapis. Spomnil je, da je Klemen še nedavno vodil otroke skozi treninge. Pri tem jih ni učil zgolj nogometa, temveč tudi sodelovanja, povezanosti in tega, kako biti prava ekipa. »Še včeraj je vodil tvojega, našega otroka skozi treninge,« je zapisal Jezeršek. Nato je dodal težke besede: »Danes ga ni več med nami.« A njegovo delo in predanost sta po Jezerškovem prepričanju ostala v fantih, ki jih je treniral. »Del Klemna je ostal v teh fantih. V tem, kar jim je dal, kar jih je naučil in v spominih, ki jih bodo nosili s seboj,« je poudaril. Sožalje je izrekel njegovi družini, najbližjim in celotnemu NK Velesovo Cerklje. »Klemen, hvala. Počivaj v miru,« je sklenil zapis.