Smrt sodelavca, komaj 29-letnega Sama, je Almirja globoko pretresla

Le enkrat je pred celjsko kazensko sodnico Alenko Jazbinšek Žgank stopil 42-letni Celjan Almir Alibašić, ki mu je tožilstvo očitalo, da je kriv za delovno nesrečo, v kateri je umrl njegov sodelavec, takrat 29-letni Samo Č. Alibašić je s tožilstvom namreč podpisal sporazum o priznanju krivde za povzročitev smrti iz malomarnosti in se pogodil za dokaj milo kazen, enajst mesecev dela v splošno korist. Sodnica Jazbinšek Žgankova je priznanje sprejela in mu izrekla dogovorjeno kazensko sankcijo.

Pogodil se je za dokaj milo kazen, enajst mesecev dela v splošno korist.

Tožilka Katarina Šilec je pri predlogu kazni Alibašiću, po poklicu pomočniku električarja, upoštevala olajševalne okoliščine, saj je krivdo priznal, do zdaj še nikoli ni bil obsojen, niti ni v kakšnem drugem kazenskem postopku. Je oče dveh nepreskrbljenih otrok. »Dejanje globoko obžalujem, od takrat ne pijem več, našel sem si drugo službo. Opravičil sem se tudi pokojnikovi ženi, ki je dejala, da od mene ne bo terjala odškodnine. S pokojnim nisva bila le sodelavca, ampak prijatelja in sva se družila tudi izven službe, zato me je dogodek toliko bolj pretresel,« je povedal v svoj zagovor na celjskem sodišču, ki ga je oprostilo tudi plačila stroškov postopka.

Kadrovska stiska

Nesreča se je zgodila 17. junija 2020 v podjetju Štore Steel pri odvozu odpadnega železa z deponije v jeklarno. Alibašić je tega dne upravljal vlakovno kompozicijo, s katero so iz deponije odvažali odpadno železo, Samo Č. pa je čakal na vagon in skočil na stopničko na njem, vendar pri tem izgubil ravnotežje in padel pod kolesa vagona. Slednji ga je vlekel še nekaj metrov v smeri vožnje. Pri tem je utrpel tako hude poškodbe glave in hrbtenjače, da je umrl na kraju dogodka. Preiskava je pokazala, da je Alibašić kompozicijo vozil prehitro, namesto zgolj s pet s kar 24 kilometri na uro, poleg tega so mu v krvi namerili 0,82 promila alkohola.

0,82 PROMILA alkohola je imel v času nesreče.

Tožilstvo pa ni spisalo obtožnice zgolj zoper Alibašića, pač pa zaradi ogrožanja varnosti pri delu preganja tudi Matjaža Štora, vodjo logističnih storitev v družbi Štore Steel. Ker krivde za očitke iz obtožnice ni priznal, zoper njega poteka ločen kazenski postopek. V svojem zagovoru je pojasnil, da je ravnal v skladu s poslovnim redom družbe in zakonskimi predpisi. Kot je dejal, se je nesreča zgodila v kritičnem času, ko so imeli zaradi korone in velikega števila bolnih kadrovsko stisko, zato sta bila v skupini zgolj dva, vodja premika in premikač. A iz zapisnika prometnega inšpektorata iz leta 2010 izhaja, da je bil zoper družbo ravno zaradi nezadostnega števila premikalnega osebja uveden inšpekcijski postopek. Obramba obtoženega je zato zahtevala zaslišanje takratnega direktorja Štore Steel kot tudi obratovodje in takratnega delovodje, pa še več drugih prič. Z zaslišanjem prvih treh se je tožilka strinjala, preostalih pa ne, saj da »kadrovska problematika« v družbi ni predmet tega postopka.

Tragična delovna nesreča se je zgodila junija 2020 na industrijskem tiru družbe Štore Steel. FOTO: Štore Steel