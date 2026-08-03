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Smrt zakonskega para pri Kranju: tik pred smrtjo poklical policijo! (FOTO)

Zgodilo se je v soboto na območju Jeprce. Policisti našli truplo klicatelja in njegove žene.
Policisti zakonskemu paru niso mogli več pomagati. FOTO: Pu Kranj

Policisti zakonskemu paru niso mogli več pomagati. FOTO: Pu Kranj

Na tem mestu je bil parkiran avtomobil. FOTO: Aleksander Brudar

Na tem mestu je bil parkiran avtomobil. FOTO: Aleksander Brudar

Zgodilo se je le nekaj metrov stran od stare ceste med Kranjem in Ljubljano. FOTO: Aleksander Brudar

Zgodilo se je le nekaj metrov stran od stare ceste med Kranjem in Ljubljano. FOTO: Aleksander Brudar

Policisti zakonskemu paru niso mogli več pomagati. FOTO: Pu Kranj
Na tem mestu je bil parkiran avtomobil. FOTO: Aleksander Brudar
Zgodilo se je le nekaj metrov stran od stare ceste med Kranjem in Ljubljano. FOTO: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
 3. 8. 2026 | 06:05
 3. 8. 2026 | 07:05
2:54
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V gozdu, le slabih 600 metrov od nekdanjega počivališča Jeprca na stari cesti med Kranjem in Ljubljano, se je v soboto žalostno končalo življenje zakonskega para iz Kranja. Nekaj pred 9.30 so bili policisti, kot so zapisali na PU Kranj, obveščeni o varnostnem dogodku na območju Jeprce pri Kranju. Po naših neuradnih podatkih jih je klical 77-letni moški, le nekaj minut pozneje pa so ga tam, skupaj z 78-leto ženo, našli mrtvega. Moški naj bi policistom še sporočil lokacijo in osebne podatke, potem pa prekinil zvezo. Ko so na počivališče prihitele prve policijske patrulje, zakoncema ni bilo več pomoči.

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Moški in ženska pri Jeprci umrla pod streli, tik pred smrtjo naj bi sama obvestila policijo

Moški pokliče policiste in jim sporoči lokacijo.

Policisti na kraju najdejo truplo klicatelja in njegove žene.

Njuna smrt naj ne bi bila posledica nasilja ali spora.

»Policisti so na kraju dogodka našli parkirano vozilo, ob katerem sta bili najdeni moško in žensko truplo. Kraj dogodka so policisti zavarovali,« so sporočili s PU Kranj in dodali, da so bili tja takoj napoteni še njihovi kriminalisti. Kaj natančno se je tam dogajalo pred omenjenim klicem, policisti še ugotavljajo. »Za obe trupli je bila odrejena sodna obdukcija. Tako motiv za dejanje kot izvor orožja in streliva, ki je bilo najdeno na kraju dogodka, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so dejali na PU Kranj in še, da po prvih ugotovitvah kaže, da sta osebi umrli s strelnim orožjem ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba. Pa da tudi ni nevarnosti za okolico ali okoliške prebivalce. Po naših neuradnih podatkih preiskava kaže v smer, da smrt starejšega zakonskega para ni posledica spora ali nasilja, ampak naj bi šlo za zavestno odločitev obeh.

Zgodilo se je le nekaj metrov stran od stare ceste med Kranjem in Ljubljano. FOTO: Aleksander Brudar
Zgodilo se je le nekaj metrov stran od stare ceste med Kranjem in Ljubljano. FOTO: Aleksander Brudar
Na tem mestu je bil parkiran avtomobil. FOTO: Aleksander Brudar
Na tem mestu je bil parkiran avtomobil. FOTO: Aleksander Brudar

9.30 JE BILA URA, ko so prejeli klic.

Poiščite pomoč!

Vsi, ki se kdaj znajdete v stiski ali ne vidite več izhoda iz trenutnega položaja, zavrtite številko za klic v sili 112, klic v duševni stiski (med 19. uro in 7. uro) 01 520 99 00 ali številko zaupnih telefonov Samarijan in Sopotnik 24 ur na dan na številko 116 123. Številka 116 111 je telefonska številka telefona za otroke in mladostnike TOM (vsak dan med 12. in 20. uro), poklicati je mogoče tudi na številko 031 233 211. Gre za Žensko svetovalnico – krizni center (24 h/dan). Ne glede na čas v dnevu lahko pokličete tudi na SOS telefon 080 11 55. 

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