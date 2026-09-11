Smrtna nesreča pri Rogaški Slatini: peška umrla na kraju prometne nesreče

Portal SPIN poroča, da je ob 16.56 v Spodnjih Negonjah v občini Rogaška Slatina osebno vozilo trčilo v peško, ki je prečkala cesto. Po trčenju se je vozilo prevrnilo. Peška je zaradi poškodb umrla na kraju dogodka.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so vozilo postavili nazaj na kolesa in nevtralizirali razlite motorne tekočine

»Okoli 17. ure smo bili obveščeni o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila v Spodnjem Negonju, na območju Policijske postaje Rogaška Slatina, kjer je voznik osebnega vozila trčil v peško. 71-letna peška je kljub hitremu nudenju zdravniške pomoči na kraju umrla. Več podatkov o prometni nesreči sporočimo jutri,« so sporočili s PU Celje.