Smrtno nevarno: voznik v Ljubljani imel desetkrat preveč alkohola v izdihanem zraku

Policisti so v petek okoli 18. ure zaradi nezanesljive vožnje na Kajuhovi ulici v Ljubljani ustavili 54-letnega voznika, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal 2,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Gre za približno desetkratno zakonsko dovoljeno količino alkohola za voznike. Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so jih v petek okoli 18. ure obvestili o vozniku osebnega vozila, ki vozi zelo nezanesljivo. Policisti so ga ustavili in izsledili, odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 2,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. 54-letnik se z rezultatom ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje ter odredili pridržanje. Zoper kršitelja bodo na pristojno sodišče za prekrške podali obdolžilni predlog.

Eden najpogostejših krivcev za hude nesreče

Vožnja pod vplivom alkohola je eden najpogostejših vzrokov za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Alkohol dokazano zmanjšuje sposobnost zaznavanja, podaljšuje reakcijski čas, slabša presojo in povečuje tveganje za nevarna ravnanja v prometu. Tudi majhne količine alkohola lahko pomembno vplivajo na varnost voznika in drugih udeležencev v cestnem prometu, so ob tem navedli na PU Ljubljana. Kot so opozorili, je zlasti nevarna visoka stopnja alkoholiziranosti, pri kateri voznik ni več sposoben varnega obvladovanja vozila, kar lahko vodi v prometne nesreče s hudimi poškodbami ali smrtnim izidom. Posledice takšnega ravnanja niso zgolj kazenske in prekrškovne, temveč pogosto trajno zaznamujejo življenja udeležencev, njihovih družin in širše skupnosti, so dodali.

Že pri enem gramu alkohola na kilogram krvi (0,48 mg alkohola v litru izdihanega zraka) je bistveno moten odziv oči na svetlobo, močno zožen zorni kot oči –vozniki ne morejo več pravočasno dojemati, kaj prihaja z leve in desne strani, kar je lahko usodno zlasti v križiščih.

Omenjeni 54-letni voznik je dovoljeno količino alkohola prekoračil za približno desetkrat. Po zakonu o pravilih cestnega prometa imajo namreč lahko vozniki največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Za nekatere kategorije voznikov so omejitve strožje. Ob tem na spletni strani policije navajajo, da je že pri enem gramu alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka bistveno moten odziv oči na svetlobo, in se osebe težko prilagajajo hitrim svetlobnim spremembam, bistveno je zožen zorni kot oči, kar pomeni, da vozniki ne morejo več pravočasno dojemati, kaj prihaja z leve in desne strani, kar je lahko usodno zlasti v križiščih.

Zaznavanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico, kar pomeni, da praviloma vozijo s premajhno varnostno razdaljo, da so odzivi prepozni in večinoma napačni in da se na določene nevarnosti sploh ne odzivajo več. Odzivni čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta. Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat, še navajajo.