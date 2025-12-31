  • Delo d.o.o.
VARNOST V PROMETU

Smrtonosne ceste: kljub manj nesrečam letos umrlo precej več ljudi kot lani, takšne so številke

Podatki kažejo konec trenda zmanjševanja števila smrtnih prometnih nesreč in žrtev prometnih nesreč, ki so ga beležili od leta 2022.
Simbolična fotografija. FOTO: Anton Skripachev Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Anton Skripachev Getty Images
STA, N. P.
 31. 12. 2025 | 15:28
V Sloveniji smo do 29. decembra zabeležili 83 nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 93 ljudi, lani je v 65 nesrečah umrlo 68 ljudi, kažejo podatki Agencije za varnost prometa (AVP). Podatki kažejo konec trenda zmanjševanja števila smrtnih prometnih nesreč in žrtev prometnih nesreč, ki so ga beležili od leta 2022.

Trend zmanjševanja števila smrtnih prometnih nesreč in žrtev prometnih nesreč je bil po letu 2021 po navedbah AVP vzpodbuden. Lani je bilo po podatkih AVP nesreč s smrtnim izidom 65, kar je sledilo manjšanju števila smrtnih nesreč iz let 2023 (75), 2022 (78) in 2021 (112). Prav tako se je v tem obdobju zmanjševalo število žrtev prometnih nesreč od 114 v letu 2021 do 68 v lanskem letu. Nekoliko bolj obetaven je podatek, da se je število vseh prometnih nesreč v letošnjem letu kljub temu zmanjšalo. V letu 2024 jih je bilo 20.233, kar je največ od leta 2016, do 29. decembra letos, pa jih je bilo 19.959, kažejo podatki AVP. 

Statistika

V letu 2024 in 2025 smo v Sloveniji zabeležili precejšnje število prometnih nesreč, samo leta 2024 jih je bilo 20.233, letos pa je bilo do 29. decembra zabveleženih 19.959.

Število smrtnih žrtev je bilo v obeh letih nizko, saj je v 2024 umrlo 65 ljudi, letos pa 83. V prejšnjih letih, zlasti po letu 2020, smo beležili nižje številke, predvsem v letih 2020 (14.971 nesreč) in 2021 (17.049 nesreč).

Kljub upadu v času pandemije pa je število nesreč v zadnjih dveh letih ponovno naraslo.

