Pilot se je smrtno ponesrečil, na kraju nesreče tudi bombni tehniki (FOTO)

PETKOVA TRAGEDIJA

Smrtno ponesrečeni 61-letni pilot je bil doma iz Spodnjih Bitenj pri Kranju. Domačini ugibajo, da je morda zaradi sunkov burje hotel zasilno pristati za vasjo.

»Morda je pilot hotel pristati na ravnini pred vasjo, a je treščil v hrib. Morda je imel težave zaradi sunkov vetra in mraza. Burja je bila zelo močna v tistem času. Mi smo odprli prtljažnik od avtomobila in ga je skoraj odtrgalo,« je ugibala o vzroku nesreče prebivalka Čepovana dan po tragičnem strmoglavljenju ultralahkega letala, v katerem je v petek umrl 61-letni pilot, ki je bil tudi edini na krovu. Po naših zanesljivih informacijah je bil pilot, ki je letel z licenco športnega letala, zelo izkušen in je imel več kot 1500 ur letenja. Doma je bil v Spodnjih Bitnjah pri Kranju, poletel pa ...