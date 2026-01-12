Smučal po zaprti progi in hudo padel: 44-letnika s Krvavca odpeljal vojaški helikopter

Na smučišču na območju Krvavca se je v nedeljo zgodila huda nesreča. Kranjski policisti so bili nekaj čez 14. uro obveščeni o padcu 44-letnega smučarja, državljana Srbije, ki je po doslej znanih podatkih smučal po zaprti progi, nato pa med smučanjem padel in se hudo telesno poškodoval, so sporočili s PU Kranj.

Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti bodo zaradi kršitve določil zakona o varnosti na smučiščih zoper smučarja podali predlog drugemu pristojnemu prekrškovnemu organu.

Kranjska policija ob tem znova opozarja na odgovorno ravnanje na belih strminah. Svetujejo, naj smučarji smučanje prilagodijo svojim psihofizičnim sposobnostim in znanju ter dosledno upoštevajo pravila, ki veljajo na smučiščih. Posebej poudarjajo pozornost staršev in organiziranih šolskih skupin, naj pazijo na otroke oziroma na otroke, ki so zaupani v tečaje, ter naj vsi upoštevajo 10 FIS pravil smučanja. Na nevarnosti opozarjajo tudi preko družbenih omrežij. Na Facebooku so ob fotografiji policista v uniformi na zasneženi strmini zapisali: »Le varna smuka je lahko užitek. Policist smučar za varnost na smučišču.«

Kako se izogniti nesreči na smučišču

Največ nesreč se začne z nedolžnim »samo še enkrat« – prehitra vožnja, precenjevanje znanja ali smučanje izven odprtih prog. Zato velja: držite se odprtih in označenih prog, hitrost prilagodite razmeram (led, megla, gneča), privoščite si odmor, ko ste utrujeni, in ne sledite drugim tja, kjer je proga zaprta. Starši naj imajo otroke ves čas pod nadzorom. Varnost na smučišču ni ovira – je pogoj, da je smuka res užitek za vse udeležene.