Smučal z Jalovca in spregledal luknjo, končalo se je zelo hudo

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) so sporočili, da sta se ta vikend zgodili dve nesreči pri turnem smučanju, pri čemer je pri eni predvidoma prišlo do hujših telesnih poškodb. V soboto ob 13.17 je bila Policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena, da sta dve osebi med turno smuko med Jalovcem in Velikim Ozebnikom naleteli na poškodovanega turnega smučarja. »Ugotovljeno je bilo, da je 53-letni turni smučar iz osrednje Slovenije med turnim smučanjem z Jalovca spregledal luknjo, zaradi česar je padel ter se predvidoma huje poškodoval (poškodba glave). Posredovala je dežurna ekipa GRS Brnik in posadka helikopterja Letalske policijske enote, ki so 53-letnega poškodovanca oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center,« so zapisali na omenjeni policijski upravi. Dodali so, da so bili za morebitno dodatno pomoč v naselju Log pod Mangartom aktivirani tudi reševalci GRS Bovec in da so policisti tujo krivdo izključili.

Po močni bolečini padec

V nedeljo ob 12.36 so prejeli obvestilo, da se je na pobočju Velikega Špičja v občini Bovec poškodovala 43-letna turna smučarka iz osrednje Slovenije, ki se je skupaj z drugimi udeleženci udeležila turne smuke izpod Tumove grape po severozahodnih pobočjih Velikega Špičja. Težava je nastala, ko je med smučanjem na nadmorski višini približno 1.850 metrov v desnem zavoju začutila močno bolečino v kolenu leve noge in posledično padla. Udeleženci so ji pomagali sestopiti nekaj deset metrov nižje na varnejše pobočje, nato pa so poklicali pomoč, ker ni mogla nadaljevati s smučanjem. »Na kraj dogodka je poletel helikopter, ekipa HNMP–GRZS z Brnika pa ji je na kraju nudila prvo pomoč. Nato je bila z vojaškim helikopterjem prepeljana na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Tuja krivda je izključena. V intervenciji so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Bovec,« so še zapisali na PU Nova Gorica.