Včerajšnje sneženje je na Gorenjskem povzročilo precejšnje težave v prometu. Gorenjski policisti so med 6.25 in 11.15 obravnavali kar 14 prometnih nesreč. V štirih so se udeleženci lahko telesno poškodovali, v preostalih desetih pa je nastala materialna škoda. Po doslej znanih podatkih je bila v večini primerov vzrok nesreč neprilagojena hitrost. Zoper povzročitelje prometnih nesreč policisti vodijo prekrškovne postopke, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Policisti ob tem voznike pozivajo k dodatni previdnosti v zimskih voznih razmerah. Hitrost in način vožnje morajo prilagoditi stanju na cesti, saj je na zasneženem, mokrem ali poledenelem vozišču zavorna pot bistveno daljša, oprijem pnevmatik pa slabši. Voznikom svetujejo, naj povečajo varnostno razdaljo, zavirajo in pospešujejo postopoma ter se izogibajo nenadnim manevrom, ki lahko povzročijo izgubo nadzora nad vozilom. Pomembno je tudi, da pred vožnjo temeljito očistijo vozilo. To vključuje vsa stekla, ogledala, luči in streho.

Posebno opozorilo za voznike tovornih vozil

Policija posebej opozarja voznike tovornih vozil, naj pred vključitvijo v promet s streh tovornih in priklopnih vozil odstranijo sneg ter morebitne ledene ploskve. Kosi ledu, ki med vožnjo padejo z vozila, lahko namreč resno ogrozijo druge udeležence v prometu. Policisti opozarjajo še na posebne omejitve prometa, ki veljajo v zimskih razmerah. Uredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji v 5. členu določa, da je na vseh cestah v državi, razen na avtocestah in hitrih cestah, v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, vozila, ki prevažajo nevarno blago, in vozila za izredne prevoze.

Zimske razmere nastopijo, ko se sneg oprijema vozišča oziroma je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo. Vozniki omenjenih kategorij vozil morajo zato upoštevati predpisane omejitve in prometno signalizacijo.

Na pot brez naglice in z ustrezno zimsko opremo

Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo pravočasno in brez nepotrebne naglice ter pred odhodom preverijo ustreznost zimske opreme. Posebej previdni naj bodo na mostovih, viaduktih, v senčnih legah in na drugih izpostavljenih cestnih odsekih, kjer lahko vozišče hitreje poledeni. »Naj bo cilj vsake poti varna vrnitev. Prilagodite hitrost razmeram na cesti in poskrbite za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v prometu,« še poudarjajo policisti.