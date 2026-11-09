So avtomobile v Ljubljani požgali? Pogorelo jih je več kot deset

V noči na nedeljo so v ljubljanskih Črnučah, kot smo že poročali, gorela osebna vozila. Gasilci GB Ljubljana in PGD Črnuče so pogasili šest osebnih vozil, požar je poškodoval še pet vozil, je poročal republiški center za obveščanje.

Kot je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana, »so bili okoli 1. ure obveščeni o požaru vozil na parkirišču enega izmed podjetij za prodajo vozil na območju Bežigrada, kjer je bilo v požaru poškodovanih enajst osebnih vozil.« Pri tem so štiri pogorela v celoti. »Na kraju požara so posredovali gasilci, ki so ogenj pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode,« je sporočil Tomaževic. Kot je dodal, vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter kriminalistično-forenzične preiskave. Kriminalisti bodo preverjali tudi, ali je bil požar zaneten namerno. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, je dodal.

11 VOZIL

je poškodoval ogenj.

Ogenj so ukrotili gasilci PGD Črnuče in GB Ljubljana.

Lomili ogledala

Nedvomno pa so se namenoma avtomobilov lotili mladostniki, ki so včeraj nekaj po 2. uri divjali po središču Domžal. Kot so ugotovili policisti, je trojica mladoletnikov poškodovala 31 vozil, v večini primerov stranska ogledala. Nastalo je za več tisoč evrov škode. »Dejanje je zaznal občan, ki je na kraju dejanja do prihoda policije tudi zadržal enega izmed mladoletnikov. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari ter o identiteti še dveh osumljencev. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je še poročal Tomaževic. Policisti so se ob tem zahvalili občanu, »ki je zaznal kaznivo ravnanje, se izpostavil in zadržal enega izmed osumljencev, s čimer je pomembno prispeval ne le k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, temveč tudi k razjasnitvi okoliščin, ki bodo večjemu številu oškodovancev v pomoč pri uveljavljanju povračila škode«.

V Domžalah je trojica mladoletnikov poškodovala 31 vozil, v večini primerov stranska ogledala.